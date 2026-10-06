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翻訳者：

動画：メッシ、最後のメッセージ「望んでいなかった日がやって来た！」

アルゼンチン 対 ベナン
アルゼンチン
ベナン
親善試合
リオネル・メッシ
アルゼンチン
ベナン

素晴らしき時代の終焉

伝説リオネル・メッシが、アルゼンチン代表との壮大な物語の最後の一行を書き記した。それはファンへ向けたメッセージとしてしたためられたもので、タンゴの踊り手のユニフォームをまとって臨む自身最後の国際試合、ベナン戦のわずか数時間前のことだった。この試合は水曜未明、モヌメンタル・スタジアムで行われる。

インテル・マイアミのスターは、2026年ワールドカップ決勝でアルゼンチンがスペインに敗れた後、代表引退を決断していた。この決断は、父ホルヘの死去も経験した困難な時期を経てのものだった。



メッシのスポンサーであるアディダス社は、同社のインスタグラムアカウントにこのアルゼンチンのスター選手の動画を投稿し、別れの瞬間を前にした感動的なメッセージを伝えた。

メッシはベナン戦を前にした最後のメッセージの中でこう語った。「決して来てほしくなかった日がやって来た。僕たちの人生で最も悲しい日だ。僕は心穏やかに去る。できる限りのことはすべてやり尽くした。このユニフォームは僕の夢であり、誇りであり、人生だった。僕への大きな愛をありがとう。みんなが恋しくなるよ」



メッシは代表最後の試合で着用するユニフォームにキスをしながら、アルゼンチンへの感謝を述べてメッセージを締めくくった。

メッシはアルゼンチンを2022年ワールドカップ制覇へと導き、国際試合207試合に出場、その間に125ゴールを決め、68アシストを記録した。

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