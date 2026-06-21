スペイン代表のラミン・ヤマルは、サウジアラビア代表戦で歴史に名を刻んだ。

サウジアラビア代表は米国アトランタのメルセデス・ベンツ・スタジアムで行われた2026年ワールドカップ・グループステージ第2節でスペイン代表と対戦した。

第1節カーボベルデ戦ではベンチスタートだったヤマルが、この試合でワールドカップ初先発。

バルセロナのスターは、ミケル・オイアルサバルからの低いクロスを試合開始からわずか10分でゴールに流し込み、先制点を挙げた。

これが初出場となるヤマルの大会初ゴールとなった。

統計サイト「スクワカ」によると、ヤマルは18歳343日でスペイン代表として得点を挙げた史上2番目に若い選手となった。1位は2022年カタール大会で18歳110日で得点を挙げたガビだ。

また、スタッツ・フットによると、彼はワールドカップ史上8番目に若い得点者となった。

この記録は、これまで8位だったリオネル・メッシ（アルゼンチン）の2006年大会初得点を14日上回った。

また、1958年に17歳で先制点を挙げたペレに続き、18歳以下で先制点をマークした史上2人目の選手にもなった。

さらに、 Sofascore のデータでは、この得点はヤマルが今年決めた16ゴール目だが、右足での得点はわずか2ゴール目だという。