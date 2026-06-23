ポルトガル代表のキャプテン、クリスティアーノ・ロナウドが、6回の異なるワールドカップで得点を挙げた初の選手となった。

火曜日のNRGスタジアムで行われた2026年大会グループ11第2節で、彼はウズベキスタン代表相手に得点を挙げた。

所属するサウジアラビアのアル・ナセルで、キックオフからわずか6分で絶妙なクロスを直接ゴールに突き刺した。

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彼は2006、2010、2014、2018、2022年大会でも得点を挙げており、W杯通算9得点をマークしている。

通算では2006、2010、2014、2022、2026年で1ゴールずつ、2018年には4ゴールをマークし、合計9ゴールとしている。

これにより、ライバルのアルゼンチン主将リオネル・メッシとの並列記録を破った。メッシは今回アルジェリアとオーストリア戦で5得点を挙げ、5大会で得点を記録している。ただし、6大会出場ながら2010年は無得点だった。

それでもアルゼンチン代表は通算18得点をマークし、キリアン・エムバペやミロスラフ・クローゼ（16得点）を抜き、大会歴代得点王に君臨している。