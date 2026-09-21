リオネル・メッシがインテル・マイアミで好調を維持している。メジャーリーグサッカーのサンディエゴとの一戦で直接フリーキックから見事なゴールを決め、2-2の引き分けに貢献。今季20得点目に到達し、得点ランキング首位の座を確固たるものにした。

メッシのゴールは23分に生まれた。巧みに蹴られたフリーキックはポストに当たった後、サンディエゴのゴールネットを揺らし、12分にデンマーク人のダイネ・アナス・ドライアーが決めた先制点でリードを許していたインテル・マイアミを試合に引き戻した。

ドライアーは82分に自身2点目を挙げた。それに先立つ74分には、ルイス・スアレスがペナルティエリア内の狭い角度から見事なシュートを放ち、インテル・マイアミに一時的なリードをもたらしていた。

この新たなゴールにより、メッシは今季の得点数を20に伸ばし、メジャーリーグサッカーの得点王の座に君臨し続けている。一方、スアレスは2026年の間に13得点に到達した。

アルゼンチン人とウルグアイ人のこのコンビは、インテル・マイアミが今季挙げた63得点のうち、合わせて33得点に関与している。

この引き分けは、アルゼンチン人監督ケリー・ゴンサレスの指揮下におけるインテル・マイアミのリーグ戦初戦で記録された。チームがメキシコのクルス・アスルを破ってチャンピオンズカップを制してからわずか4日後のことだった。

インテル・マイアミは勝ち点を46に伸ばし、ニューイングランド・レボリューションと並んだ。イースタン・カンファレンスの上位争いに踏みとどまり、プレーオフをホームで戦えるアドバンテージが得られる順位をめぐって、ニューイングランド、ヒューストン、セントルイスとの激しい競争を繰り広げている。