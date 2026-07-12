動画：「メッシの最後のダンスは続く」…「アイデンティティの再確立」がアルゼンチンを準決勝へ導く

アルゼンチンは準々決勝でスイスを延長戦の末3－1で破り、2026年W杯準決勝進出を決めた。水曜にはイングランドと対戦する。

前回王者のアルゼンチンは72分、スイスFWブリル・エンボウロがシミュレーションで2枚目のイエローを受け退場したのを好機と捉え、延長戦でジュリアン・アルバレスと 後半アディショナルタイムにラウタロ・マルティネスが追加点を奪い、試合を決めた。スイスは67分にダン・ンドウィのゴールで一時同点に追いついていた。

メッシが序盤に先制点を奪う

序盤はスイスがボールを支配し、アルゼンチン陣地でハイプレスをかけたが、決定機には至らなかった。

しかしアルゼンチンは最初の決定機で先制。10分、メッシの左CKをマカリストが頭で右上に叩き込んだ。 序盤に押し込んでいたスイスにとっては痛手となった。

スイスは同点を狙い続けたが、ジェブリル・ソウのシュートはGKエミリアーノ・マルティネスに阻まれた（20分）。スイスのチャンスは、最終攻撃エリアでの技術不足で限定的だった。

ンドウイが試合に火をつける

後半に入ってもスイスは流れをつかめなかったが、ムラド・ヤキン監督率いるチームは60分過ぎから徐々に圧力を強めた。60分にはエンボロがヘディングで決定機を逃した。

ダン・ンドウィのヘディングはマルティネスがセーブ（65分）。続くグラニット・シャカの遠距離シュートも止め（66分）、スイスはついに報われた。

左サイドでダン・ンドウィとリカルド・ロドリゲスがワンツーを決め、ンドウィがグラウンダーでネットを揺らし同点（67分）。スイスベンチは沸いた。

インボロの退場が流れを変える

しかしその5分後、インボロがシミュレーションで2枚目の警告を受け退場（72分）。判定にスイス選手は怒った。

数的優位を生かそうとしたアルゼンチンは、マック・アリスターのヘディングがクロスバーを越え（89分）、メッシのシュートも右ポストをかすめた（90+2分）。 GKグレゴール・コペルはリサンドロ・マルティネスのオーバーヘッドキックを阻止（90+9分）し、試合は延長戦へ。

延長ではアルバルレスとマルティネスのゴールでアルゼンチンが勝ち抜けを決めた。

延長に入るとアルゼンチンはスイス陣地に圧力をかけ続け、ティアゴ・アルマダのシュートが左下隅に決まったがオフサイドで取り消された（95分）。

アルゼンチンは攻勢を強め、113分にはジュリアン・アルバレスがペナルティエリア左から弧を描いたシュートをゴール右上に突き刺し、ついに先制した。

スイスが同点弾を目指し攻勢を強める中、ラウタロ・マルティネスがクロスに飛び込み3点目を奪取（120+1分）。この瞬間、アルゼンチンの準決勝進出が決まり、スイスの大会は幕を閉じた。

この勝利でアルゼンチンは準決勝へ進出し、水曜日にイングランドと対戦する。前回王者と2度目の優勝を狙うイングランドの激突となる。もう一方の準決勝はフランス対スペインだ。