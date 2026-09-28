コロンバス・クルーが、リーグス・カップ王者インテル・マイアミを2－1で下し、劇的な勝利をもぎ取った。後半アディショナルタイム8分にジャマル・ティアリーが決めた決勝弾によるもので、アルゼンチンのスター、リオネル・メッシが際立った輝きを見せた一戦だった。

チームは敗れたものの、メッシは卓越した技巧の片鱗を披露した。33分、難しい角度から左足で放った直接フリーキックでインテル・マイアミの唯一の得点を挙げ、ボールは遠いサイドのゴール上隅に吸い込まれた。クロスを予測していたコロンバスの守備陣の意表を突くシュートだった。

このゴールにより、メッシのインテル・マイアミでの全大会を通じた直接フリーキックによる得点は12点に達し、そのうち6点は今シーズンのものである。またアメリカリーグでは21点目に到達し、ダラスのペタル・ムサに3点差をつけて得点王争いの首位を強固なものとした。

アルゼンチンのスターは後半にもチームのリードを広げようと試みたが、コロンバスのゴールキーパー、パトリック・シュルテが遠目からのシュートを防ぎ、別の一発もゴール脇をそれた。その後、試合はドラマチックな結末へと向かっていった。

インテル・マイアミは、前半にコロンバスの元所属選手ジョセフ・マルティネスがPKで先制点を挙げたことで、リードを許していた。ヤニック・ブライトがペナルティエリア内でマルティネスを倒したことによるものだったが、その後メッシが同点弾を決めた。

マイアミの状況は、途中出場のサンティアゴ・モラレスが退場となったことでさらに厳しくなった。コロンバスは終盤の数的優位を活かし、マイアミのゴールキーパー、ロッコ・リオス・ノボが弾いたボールにジャマル・ティアリーが詰めてネットを揺らし、チームに貴重な勝利をもたらした。

この試合ではコロンバスに不運もあった。アナス・ザルーリの3本の別々のシュートがポストとバーに阻まれた末に、ティアリーが遅い時間帯のゴールで試合を決め、ホームチームはプレーオフ進出争いにおいて重要な勝ち点3を手にした。

この結果、インテル・マイアミの勝ち点は東地区3位のまま動かず、2位のニューイングランド・レボリューションと勝ち点で並び、首位のナッシュビルSCとは14点差をつけられた。一方、コロンバス・クルーは12位に浮上し、プレーオフ進出への望みをつないだ。

この試合は、メッシがアルゼンチンへ向かう前のものである。8月末に国際試合からの引退を表明したメッシは、10月6日にブエノスアイレスのモヌメンタル・スタジアムで開催予定のベナンとの親善試合で、代表チームのユニフォームを着る最後の試合に臨む準備を進めている。