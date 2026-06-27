動画：メッシに関する1つの質問がきっかけで、スカローニ監督が自身のルールを破り、ジャーナリズム界のレジェンドに応えた。

アルゼンチン代表の記者会見場には数十人のジャーナリストが集まった。その中に、ひときわ目を引く91歳の男性がいた。彼は数十年にもわたる仕事への情熱を今も失っていない。

その人物こそ、アルゼンチンの伝説的ジャーナリスト、マカイア・マルケスだ。68年に及ぶキャリアで18大会連続取材中であり、歴史に新たなページを刻み続けている。

会場中央でマルケスは声を張り上げ、アルゼンチン代表のレオニエル・スカローニ監督に尋ねた。「メッシはヨルダン戦に出場しますか？」

スカローニ監督は微笑み、こう答えた。「通常はこの時期に答えませんが、あなたからの質問なのでお答えします。メッシは先発しません」。

さらに「タンゴ」の指揮官は、ベテラン記者へ敬意を込めた言葉を贈った。「深く尊敬しています。ここで会えて誇りに思います」

会見後、スカローニはマルケスのもとへ歩み寄り、出席者らが見守る中、熱く抱擁を交わして記念撮影を行った。サッカーが結んだ2つの世代の敬意を示すひと幕だった。

この一幕は、2026年W杯グループ10最終戦、アルゼンチン対ヨルダン戦を控えたAT&Tスタジアムで起きた。

アルゼンチン代表はアルジェリア、オーストリアに連勝し、6ポイントでグループ首位。すでにベスト32進出を決めている。

メッシ擁するアルゼンチンは3連勝で首位通過を狙う。一方、ヨルダンも歴史的勝利と初勝ち点を目指し挑む。

ピッチ上の展開に注目が集まる中、キックオフ前にはスカローニ監督とマカイア・マルケス選手の交流が脚光を浴びた。この一幕は、サッカーがゴールや勝利だけで成り立っているのではなく、長く記憶に残る忠誠と敬意の瞬間によっても形作られていることを改めて示していた。