バルセロナとスペイン代表のスター、ラミン・ヤマルは急成長を続け、サッカー界のビッグネームから称賛を集めている。

最新の発言はポール・ポグバで、彼はモロッコ系スペイン人の10代がすでに世界最高峰の選手だと確信している。

ポグバはモナコ時代にチームメイトだったアンソ・ファティとの友情を通じてバルセロナのロッカールームと密接な関係を築いてきた。

その縁で、彼は世代屈指の若手才能であるヤマルを間近で目にする機会を得た。

ポグバは今夏のW杯に出場していないが、ドーピングによる長期の出場停止から復帰し、キャリア再建に励んでいる。

ピッチに復帰した33歳の彼は今もサッカー界で影響力があり、ヤマルについての発言はすぐに注目された。

スペイン番組『エル・シェリンゲト』のインタビューで、ポグバはバルセロナのウインガーに対する敬意を語った。

彼は「ラミンは素晴らしいパフォーマンスを見せている。彼は若く、落ち着いている。それが当然だ。まだとても若いから、30歳のように扱われることを望んでいないだろう」と語った。

さらに「サッカーに集中し、それ以外には気を取られないように」と助言した。

さらに「良い人たちに囲まれ、家族やマネージャーにイメージは任せて、自分はサッカーに集中すべきだ」と続けた。

ポグバ自身も、キャリアを通じて大きな期待やメディアの監視、世界的な人気を経験してきただけに、その言葉は重い。

最後に、ポグバが最も注目されたのは、ヤマルが世界最高の選手の中でどの位置にいるかという質問への回答だった。

モナコのMFはほとんど議論の余地を残さず、「ヤマルが世界一でなければ、少なくともトップ3に入る。1位でなければ2位か3位だ」と断言した。

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