レアル・マドリードは土曜夜、メスタージャでのスペイン・リーグ戦でバレンシアを3対0で下し、全大会を通じて8連勝を達成。暫定ながら勝ち点でバルセロナに並び首位に立った。また、キリアン・ムバッペは得点王争い「ピチーチ」でラフィーニャとの差をわずか2点に縮めた。

この試合は感動的な人道的色合いを帯びたものとなった。今週のはじめ、スペイン2部リーグの試合中に悲劇的な形で亡くなった元テネリフェの選手、ヘスス・デ・ミゲルを追悼するために捧げられたのだ。試合開始前に追悼が行われ、さらにサポーターは9分に彼の背番号にちなんだ特別な敬意を表した。

レアル・マドリードは早い時間帯から優位を確立し、28分に先制に成功した。ムバッペが放ったフリーキックが壁に跳ね返ったところを、フェデリコ・バルベルデが強烈なハーフボレーで決めた。

続いて36分にはアルダ・ギュレルが追加点を挙げ、白い巨人のリードを広げた。ジュード・ベリンガムの右サイドでの突破を生かしたものだった。前半終了前には、ヤン・ディオマンデが3点目のチャンスを逃した。

その後の数分間では、パブロ・マフェオが判定に抗議する場面が見られた。彼はハーフタイムに行われたインタビューで怒りをあらわにし、バルベルデの得点前に自チームに課されたファウルの判定を批判した。

後半、レアル・マドリードは支配を続け、ギュレルとムバッペがリードを広げる複数のチャンスを逃したが、75分にフランス人ストライカーが3点目を決めることに成功した。ギュレルからの精巧なパスを受け、バレンシアのGKディミトリエフスキをかわしてボールをゴールに流し込んだ。

バレンシアの状況は、79分にホセ・ルイス・ガヤがムバッペへの接触で退場となったことで、さらに苦しくなった。ムバッペはホームチームのサポーターから嘲笑の声を浴び、ブーイングのなかピッチを後にした。

このゴールにより、ムバッペはスペイン・リーグでの得点数を13に伸ばし、得点ランキング首位のラフィーニャとの差をわずか2点とした。一方、レアル・マドリードは連勝を続け、暫定ながら首位争いで勝ち点でバルセロナに並んだ。