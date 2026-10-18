レアル・マドリード対セビージャの一戦で、新たな審判団を巡る論争が起こった。キリアン・エムバペがレアル・マドリードの2点目を決めた攻撃の起点となった場面で、アンダルシアのクラブの選手たちがファウルの判定を求めたためだ。ジュード・ベリンガムとフォファナの間の接触について、主審がファウルを取らなかったことに対して抗議が起きた。

この場面はボールが左サイドからピッチ中央へと動いた後に起こった。セビージャの選手たちは、ベリンガムがフォファナとの接触の際にファウルを犯したと主張したが、レアル・マドリードはそのまま攻撃を続け、エムバペの見事なゴールで仕上げ、スコアを2-0とした。

この出来事はゴールの有効性について疑問を投げかけた。セビージャの選手たちは、その前のファウルによってプレーが止められ、攻撃は取り消されるべきだったと考えていたが、主審はファウルを取らずに試合を進行させた。

この試合で論争を呼んだ場面はエムバペのものが最初ではなかった。それ以前にアルダ・ギュレルの件があり、同選手はベキ・フェルナンデスへの肘による接触の後も退場を免れ、その後レアル・マドリードの先制点を決めていた。セビージャの抗議によれば、審判の判定はレアル・マドリードに有利に働いたものであり、批判が再燃した。