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木曜夜に行われたヨーロッパリーグ(EL)は、衝撃的な2つのスコアが生まれる特別な一夜となった。ミランがアテネでオリンピアコスに2点のビハインドをはね返して4-2で劇的な逆転勝利を収め、ヴィクトリア・プルゼニは本拠地にベンフィカを迎えて4-0で圧勝した。順位争いは大きく動き、ベスト16進出権をめぐる戦いが一段と白熱している。

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ミランが歴史的な大逆転

ヨーロッパリーグの注目の一戦で、オリンピアコスがミランをホームに迎えた。スタンドは熱狂に包まれ、ホームチームは勝利を挙げてサポーターを喜ばせるという、ただひとつの目標を胸に試合に臨んだ。

試合はオリンピアコスにとって理想的な立ち上がりとなった。31分、思わぬ形で先制点が生まれる。ミランのGKマイク・メニャンがオウンゴールを献上し、ホームチームがリードを奪うと、スタンドは歓喜に沸いた。

オリンピアコスはすぐさまリードを広げる。後半開始直後の49分、レモ・フロイラーのパスからジョタ・シルヴァが2点目を決めて2-0とした。誰もが勝負は決まったと感じ、ミランは大敗に向かっているかに見えた。

しかし、フットボールに不可能はなく、ミランは諦めなかった。56分、オマリ・ハッチンソンがミランにとっての初ゴールを奪って2-1と1点差に詰め寄り、チームに希望をよみがえらせる。

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そのわずか7分後、今度はハッチンソン自身のパスからアルファディオ・シセが同点ゴールを決め、スコアは2-2に。試合の流れは完全にひっくり返り、スタンドの歓喜は沈黙と緊張へと変わった。

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ミランの勢いはそこで止まらず、さらに猛攻を仕掛ける。そして71分、ゴンサロ・ラモスに代わって途中出場していたクリスチャン・プリシッチが3点目を決めて3-2と逆転し、わずか15分間で歴史的な大逆転劇を完成させた。

誰もが試合は終わり、勝負は決したと思ったその時、ディエゴ・モレイラが物語の最終章を書き加えた。90+5分、モレイラはペナルティエリア内で決定的なボールを逃さず、落ち着いてネットに突き刺す。チームに土壇場のゴールをもたらしてスタンドを沸かせ、すべての計算をひっくり返した。

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この結果、オリンピアコスは3勝1分け1敗の勝ち点10で7位につけ、ミランは2勝3敗の勝ち点6で21位となっている。

ベンフィカのゴールに4発の衝撃

同じ節のもう一試合では、ヴィクトリア・プルゼニがベンフィカをホームに迎え、4-0という歴史的な大勝を収めた。

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プルゼニは立ち上がりから力強く入り、序盤から試合のペースを握る。そして30分、ルカーシュ・チェルフのパスからパトリク・フルショフスキーが先制ゴールを決めると、スタジアムは歓喜に包まれ、誰もが特別な夜になると感じた。

ホームチームはすぐに追加点を奪う。43分、クリストフ・カボンゴのパスからプリンス・クワベナ・アドゥが2点目を決めてホームチームの優位を決定づけ、前半終了を前にベンフィカを窮地に追い込んだ。

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ベンフィカが態勢を立て直す間もなく、45分に決定的な一撃が襲う。カボンゴ自らが3点目を決めて3-0で前半を終え、ベンフィカの選手とサポーターは呆然とするばかりだった。

後半に入ってもプルゼニの勢いは衰えず、力強いパフォーマンスを続けた。後半開始からわずか1分後の46分、フルショフスキーのパスからカボンゴが再びゴールを決めて4点目。自身2得点目を挙げ、試合をプルゼニでのゴールショーへと変えた。

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この結果、ベンフィカは同じ勝ち点12のまま4位となり、ヴィクトリア・プルゼニは勝ち点6で19位につけている。