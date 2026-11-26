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木曜日の夜に行われたヨーロッパリーグは、衝撃的な2つのスコアが生まれる異例の一夜となった。ミランはアテネで2点のビハインドを跳ね返し、オリンピアコスに4-2で劇的な勝利を収めた。一方、ヴィクトリア・プルゼニはホームにベンフィカを迎えて4-0で圧勝。順位争いの行方を大きく揺るがし、ラウンド16進出をかけた戦いに火をつける結果となった。

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ミランが歴史的な大逆転劇

ヨーロッパリーグでオリンピアコスはホームにミランを迎え、白熱した一戦に臨んだ。スタンドは熱気に包まれ、勝利を挙げてファンを喜ばせるという一つの目標を胸に試合に入ったホームチームの意気込みも大きかった。

試合はオリンピアコスにとって理想的な形で始まった。31分、思わぬ形で先制点が生まれる。ミランのGKマイク・メニャンがオウンゴールを献上し、ホームチームがリードを奪うと、スタンドは歓喜に沸いた。

オリンピアコスは間を置かずにリードを広げる。後半開始直後の49分、ジョタ・シウヴァがレモ・フロイラーのパスから追加点を挙げ、スコアは2-0に。誰もが試合は決まった、ミランは大敗に向かっていると感じた。

しかし、サッカーに不可能はなく、ミランは諦めを知らなかった。56分、オマリ・ハッチンソンがロッソネリにとっての初ゴールを決めて2-1とし、反撃が始まる。このゴールでチームに希望が戻った。

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そのわずか7分後、ハッチンソン自身のパスからアルファディオ・シセが同点弾を決め、スコアは2-2に。試合の流れは完全にひっくり返り、スタンドは歓喜から沈黙と緊張へと一変した。

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ミランの勢いはそれだけでは止まらず、さらに強烈な圧力をかけ続けた。そして71分、ゴンサロ・ラモスに代わって途中出場していたクリスティアン・プリシッチが3点目を挙げ、チームに3-2のリードをもたらした。わずか15分間で歴史的な大逆転劇を完成させたのだ。

誰もが試合は終わり、勝敗は決したと思ったその瞬間、ディエゴ・モレイラが現れ、物語の最終章を書き加えた。90+5分、モレイラはペナルティエリア内で決定的なボールを逃さず、自信を持ってゴールに蹴り込んだ。チームに劇的な決勝弾をもたらしたこの一撃でスタンドは沸き立ち、すべての計算が根底から覆された。

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この結果、オリンピアコスは3勝1分1敗の勝ち点10で9位、ミランは2勝3敗の勝ち点6で20位となっている。

ベンフィカのゴールに衝撃の4発

同じ節のもう一試合では、ヴィクトリア・プルゼニがホームにベンフィカを迎え、4-0で歴史的な圧勝を収めた。

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プルゼニは立ち上がりから力強く試合に入り、序盤から主導権を握った。そして30分、パトリク・フロショフスキーがルカーシュ・チェルヴのパスから先制点を挙げる。スタジアムは歓喜に包まれ、誰もが特別な夜になると感じた。

ホームチームはすぐにリードを広げる。43分、プリンス・クワベナ・アドゥがクリストフ・カボンゴのパスから2点目を決め、ホームチームの優位を決定づけるとともに、前半終了を前にベンフィカを非常に苦しい状況に追い込んだ。

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ベンフィカが息をつく暇もなく、45分にとどめの一撃が飛び出す。カボンゴ自身が3点目を決め、前半を3-0で終えた。ベンフィカの選手とファンは完全に呆然としていた。

後半に入ってもプルゼニの勢いは止まらず、圧巻のパフォーマンスを続けた。開始からわずか1分後の46分、カボンゴがフロショフスキーのパスから再びネットを揺らして4点目を挙げ、自身2点目を記録。試合はプルゼニでのゴールショーとなった。

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この結果にもかかわらず、ベンフィカは勝ち点12で5位につけている。一方、ヴィクトリア・プルゼニは勝ち点6で19位となっている。