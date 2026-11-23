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古巣マンチェスター・ユナイテッドがアンフィールドでリヴァプールに0-4の屈辱的な敗戦を喫する姿を見て、ギャリー・ネヴィルは生放送中に我慢の限界に達した。伝説的サイドバックは守備の出来に信じられないという様子で、自らの顔をたたき、共演する解説者たちを驚かせた。

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退場と守備の崩壊に、スタジオで怒り爆発

マウリシオ・ポチェッティーノ率いるマンチェスター・ユナイテッドは、リヴァプールがアンフィールドで猛攻を見せた一戦で手痛い敗北を喫した。デ・リフトがポジショニングを誤った後、アレクサンデル・イサクを引き倒したレニー・ヨロが開始10分以内に退場となり、アウェーのユナイテッドの計画は崩れた。

ヨロ、マタイス・デ・リフト、リサンドロ・マルティネスを擁する先発の最終ラインは、絶え間ない攻撃に苦しんだ。ハリー・マグワイアを投入しても猛攻は止まらず、リヴァプールは、またしても夏に対策を怠ったことで弱体化した守備陣の隙を突いた。

試合をSky Sportsのスタジオで見守ったネヴィルは、試合後の分析で怒りを爆発させた。その異様な激高ぶりにジェイミー・キャラガーは笑い、番組の出演者たちも面白がっていた。

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Sky Sportsで崩壊した試合を分析した元ユナイテッド主将は、守備陣の冴えない振る舞いを批判。試合中、彼らが警戒を怠らずにいるようには決して見えないと主張した。

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「誰一人として、いつでも動けるように構え、集中し、ここ（頭を指す）で何かをしっかり把握しているようには見えない」とネヴィルは語った。「そんなふうに見えたことは一度もない。彼らはこんなふうに見える……」

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ネヴィルは数秒間、虚ろな表情で見つめた。その後、「目を覚ませ」と言いながら自分の顔を2度たたき、最後に「マンチェスター・ユナイテッドでプレーしているんだぞ！」と締めくくった。

守備の危機でポチェッティーノは降格圏に

この敗戦により、ユナイテッドはプレミアリーグ11試合でわずか1勝のまま降格圏に沈んでいる。失点数も欧州5大リーグのどのチームより多い。

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ネヴィルは特に、1年間の負傷離脱を経た デ・リフトを先発させたポチェッティーノの判断 を批判した。ただし、1年間プレーから離れた後に復帰する難しさも認めた。

「彼にはとても同情している」とネヴィルは続けた。「6パイント飲んだ後にサッカーをするようなものだ。不思議な感覚なんだ。彼にはとても同情しているし、見ていて心配になる」

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ポチェッティーノに求められる守備の早急な立て直し

ポチェッティーノは、ユナイテッドを降格圏から脱出させ、リーグ戦11試合でわずか1勝という状況を改善するため、直ちに戦わなければならない。最優先課題は、欧州5大リーグで最も失点の多い守備陣の立て直しだ。1年間離脱していたデ・リフトのコンディションを慎重に管理することも重要になる。守備が早急に改善しなければ、ユナイテッドは残留争いにさらに深く巻き込まれる恐れがある。