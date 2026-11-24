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マンチェスター・シティのサポーターが火曜日の夜、かつてのチームのスターであるベルギー人MFケヴィン・デ・ブライネのエティハド・スタジアム帰還を祝福した。

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デ・ブライネは2025年夏、イングランドのクラブとの契約満了に伴い、フリートランスファーでマンチェスター・シティを退団し、イタリアのナポリへ移籍した。

そしてこの夜、デ・ブライネはナポリの一員として、チャンピオンズリーグのリーグフェーズでシティと対戦するため、マンチェスター・シティの本拠地に戻ってきた。

マンチェスター・シティのサポーターは、かつてのスターに「キング・ケヴィン」と書かれた巨大な横断幕を掲げてサプライズを贈った。

Getty Images

一方、マンチェスター・シティも公式Xアカウントを通じて、デ・ブライネのエティハド・スタジアム帰還を歓迎した。

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クラブはデ・ブライネがエティハド・スタジアムに入る様子を収めた動画を投稿し、「おかえり」とコメント。そこには2つの絵文字が添えられていた。1つはチームのユニフォームの色であるスカイブルーのハート、もう1つは王冠で、「キング・ケヴィン」という愛称を示したものだ。

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マンチェスター・シティを愛するデ・ブライネ

ベルギー人MFケヴィン・デ・ブライネは、クラブが財務規則違反で有罪とされたことによって、マンチェスター・シティの経営陣への愛情が揺らぐことはないと強調した。この問題は、イングランドの巨人における彼のレガシーに傷をつける可能性がある。

デ・ブライネはシティの黄金期にプレミアリーグ優勝6回とチャンピオンズリーグ優勝1回を成し遂げ、クラブ史上最高の選手の1人となった。

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しかし、2009年から2018年にかけてプレミアリーグの財務規則に違反したとして100件以上の違反で有罪とした判決をシティが覆せなければ、これらのタイトルの一部が剥奪される可能性がある。

デ・ブライネは試合前日の月曜日に行われた記者会見で、次のように語った。「サッカー選手として成し遂げてきたことを誇りに思っている。正直に言って、ここは自分のクラブだ。オーナーたちのことが大好きなんだ」

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さらに、こう続けた。「クラブのハルドゥーン・アル・ムバラク会長とは、クラブをどうやって買収するのかについてまで話したことがある。このクラブには愛情しかないし、それは決して変わらない。10年間にわたって、あそこの人々が僕と家族に接してくれたやり方もね」

またベルギー代表の同選手は、シティに向けられた財務違反を踏まえ、自身のピッチ上での功績に疑念がつきまとうようになったとする見方も否定した。

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「人生にはルールがある。でも、誰もがその境界ぎりぎりでプレーしている。僕は白線の内側でプレーしてきた。ほかの選手たちと競い合い、自分のチームや選手たちとたくさんの経験をしてきた。それこそが、僕が何よりも大切にしていることなんだ」