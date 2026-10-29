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マンチェスター・シティは水曜夜、カラバオカップ準々決勝進出を決めた。しかし、エティハド・スタジアムでは波乱に満ちた一夜となった。ピッチ上では激しい戦いが繰り広げられた一方、アーリング・ハーランドは1分もプレーしなかったにもかかわらず、注目の中心であり続けた。

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ハーランドのダンスが話題をさらう

マンチェスター・シティはカラバオカップでさらなるタイトル獲得への望みをつないだが、エンツォ・マレスカ率いるチームは勝ち上がりに向けて苦戦を強いられた。ピッチに姿を見せなかった選手の一人がハーランドだ。過密な国内日程を前に、マレスカ監督から休養を与えられた。ノルウェー人ストライカーは、チームメートが難しい一戦を戦い抜く様子をサイドラインから見守り、2－2の引き分けとなった試合を最後まで観戦した。この週末に控える同じ相手とのプレミアリーグでの再戦に向け、ハーランドのコンディションを保つための戦術的な判断だった。

出場機会はなかったものの、ハーランドは試合後の祝勝の輪に加わらずにはいられなかった。チームメートが苦労してつかんだ勝利を喜ぶなか、ストライカーはピッチに入り、突然踊り始めた。その姿はファンとカメラの目をたちまち引きつけた。陽気なダンスはすぐにSNSで拡散。得点を挙げていない時でも、このFWがクラブの顔であることを示した。「ハーランド・ダンス」の映像はその後、拡散し、サポーターはクラブにとって緊張感の高い一夜に見せたストライカーの素顔を楽しんでいる。

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ブライトンに苦しみながら勝ち抜いたシティ

エティハド・スタジアムでの白熱した一戦で、シティは粘り強いブライトンを相手に2度追い付く勝負強さを見せなければならなかった。マテオ・コヴァチッチとヴィトール・レイスがPK戦に入るまでの間にゴールを挙げ、ホームチームを試合につなぎとめた。しかし、最大の立役者はGKヘロニモ・ルジだった。PK戦でヤシン・アヤリとルイス・ダンクのキックを止める、重要なセーブを2度見せた。その後、ラヤン・シェルキが冷静に決勝のPKを決め、シティはPK戦を4－3で制した。この結果、シティは今季後半のウェンブリー再訪に向けて前進した。

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この試合はブライトンの実力を改めて示すものとなった。プレミアリーグの強豪を最後まで追い詰めたからだ。敗れはしたものの、ブライトンは一発勝負の大会でトップチームと渡り合えることを証明した。一方、シティにとっての辛勝は、最も得点力の高い選手を先発から外してもなお、チームに層の厚さと勝利への強い意志があることを浮き彫りにした。

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準々決勝を見据えて

次のラウンドへの進出を決めたシティは、カラバオカップでの次の対戦相手に目を向けられる。抽選の結果、ブラッドフォード・シティとの対戦が決まった。タイトルを追うシティが勝利の有力候補となる一戦だ。ただし、ブライトン戦での苦戦は、一発勝負の大会ではどんな相手も侮れないという、時宜を得た警告になるだろう。

とはいえ、マレスカ監督の当面の焦点はプレミアリーグに戻る。土曜日には早くもブライトンとの再戦が待っている。