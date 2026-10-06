あなたは24歳以上ですか？

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

賭け事に関するコンテンツを閲覧するには、年齢要件を満たしていません。トップページへリダイレクトされます。

alt
ライブ
Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
翻訳者：

動画：マルティネス、別れを前にメッシを驚かせる

アルゼンチン 対 ベナン
アルゼンチン
ベナン
親善試合
リオネル・メッシ
エミリアーノ・マルティネス
アルゼンチン
ベナン

いつもの振る舞い、今回はアルゼンチンのレジェンドのために

アルゼンチン代表のゴールキーパー、エミリアーノ・マルティネスが、代表の主将リオネル・メッシのアルゼンチン代表での引退試合を前に、彼を称える特別なヘアスタイルを披露した。

このゴールキーパーは、水曜日の朝にモヌメンタル・スタジアムで開催予定のベナンとの親善試合のわずか数時間前に、新たなヘアスタイルの特別なデザインを公開した。

アルゼンチン代表のヘアスタイリスト、ダニー・アリは自身のインスタグラムのアカウントに、マルティネスの新しいヘアスタイルを示す写真を投稿した。頭の片側に、あの有名な「M」の文字が刻まれている。

マルティネスはアルゼンチンとの象徴性の高い試合を前に、しばしば髪型を変えてきた。

次の試合
ARG

ARG

親善試合

2026年10月06日

BEN

BEN

最も顕著な変化は、2022年のカタール・ワールドカップでのものだった。グループステージ終了後、マルティネスはオーストラリアとのラウンド16の試合を前に、母国の国旗の色であるライトブルーと白に髪を染めた。

2023年3月には、モヌメンタル・スタジアムで行われた、代表のワールドカップ優勝を祝うパナマとの親善試合を前に、このゴールキーパーは別のデザインを選んだ。首の後ろに星をあしらったのだ。髪を整えたのは同じ理容師で、写真は試合前にソーシャルメディアに投稿された。

今回の変化は、予選ラウンドやタイトル獲得の祝賀と結びついたものではなく、アルゼンチンのファンがその伝説リオネル・メッシを代表のユニフォーム姿で最後に目にする試合に結びついたものだった。

あわせて読みたい：ロナウドから学ぶべきか？ モウリーニョへの警告のメッセージ、ムバッペはレアル・マドリードが何を意味するか理解していなかった

この物語を楽しんでいただけましたか？

GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。

GOALをGoogleでフォロー