アルゼンチン代表のゴールキーパー、エミリアーノ・マルティネスが、代表の主将リオネル・メッシのアルゼンチン代表での引退試合を前に、彼を称える特別なヘアスタイルを披露した。

このゴールキーパーは、水曜日の朝にモヌメンタル・スタジアムで開催予定のベナンとの親善試合のわずか数時間前に、新たなヘアスタイルの特別なデザインを公開した。

アルゼンチン代表のヘアスタイリスト、ダニー・アリは自身のインスタグラムのアカウントに、マルティネスの新しいヘアスタイルを示す写真を投稿した。頭の片側に、あの有名な「M」の文字が刻まれている。

マルティネスはアルゼンチンとの象徴性の高い試合を前に、しばしば髪型を変えてきた。

最も顕著な変化は、2022年のカタール・ワールドカップでのものだった。グループステージ終了後、マルティネスはオーストラリアとのラウンド16の試合を前に、母国の国旗の色であるライトブルーと白に髪を染めた。

2023年3月には、モヌメンタル・スタジアムで行われた、代表のワールドカップ優勝を祝うパナマとの親善試合を前に、このゴールキーパーは別のデザインを選んだ。首の後ろに星をあしらったのだ。髪を整えたのは同じ理容師で、写真は試合前にソーシャルメディアに投稿された。

今回の変化は、予選ラウンドやタイトル獲得の祝賀と結びついたものではなく、アルゼンチンのファンがその伝説リオネル・メッシを代表のユニフォーム姿で最後に目にする試合に結びついたものだった。

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