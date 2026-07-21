アルゼンチン代表のロッカールームからのリーク情報が、2026年ワールドカップ決勝スペイン戦のハーフタイムにゴールキーパーのエミリアーノ・マルティネスがチームメイトに向けて発した熱のこもった激励のメッセージを明らかにした。それは、シュートを1本も枠内に飛ばせなかった精彩を欠く前半を経て、チームを目覚めさせようとする試みだった。

拡散された映像によると、「ディボ」・マルティネスはチームメイトに向かって叫んだ。「前へ行け。臆病者は後ろでプレーするんだ。さあ前に出よう……勝ちに行こう」。前半の不甲斐ないパフォーマンスに対するチームの苛立ちを映し出す、極度の緊張の瞬間だった。

選手たちの心に情熱をかき立てようとしたのはマルティネスだけではなかった。キャプテンのリオネル・メッシもチームメイトに向けて鋭い言葉を投げかけた。「メンタリティだ、みんな、メンタリティだ。俺たちはずっとそれを持っていた……なのに今、失ってしまったのか?」。2022年の優勝へと導いた闘志を思い出させようとする試みだった。

これらの激励のメッセージは、アルビセレステにとって惨憺たる前半の後に発せられた。スペインが試合の流れを完全に支配し、アルゼンチンに得点の本当のチャンスを一切与えず、ゴールキーパーとインテル・マイアミのフォワードがチームを眠りから覚まそうとしたのだった。

しかし、熱い言葉と後半の必死の試みにもかかわらず、アルゼンチンはラ・ロハ相手に形勢を逆転させることはできず、決勝を0対1で落として連覇の夢に別れを告げた。組織されたスペインという機械の前に、世界王者の脆さが露呈した一夜となった。