共有 GOALをGoogleでフォロー

サウジアラビアのアル・アハリは現地時間15日月曜日の夜、カタールでのアウェーゲームで手痛い敗戦を喫した。AFCチャンピオンズリーグエリートのリーグステージ第5節でアル・シャマルと対戦し、2点のリードを守り切れずに2－3で逆転負けを喫した。

広告

ホームのアル・シャマルは後半アディショナルタイム1分の劇的な決勝点で勝利をもぎ取り、サウジアラビアのチームに勝ち点を持ち帰らせなかった。この夜はアル・アハリの元スター、リヤド・マフレズが輝きを放った。アル・シャマルは勝ち点を8に伸ばし、西地区の順位表で7位につけた。勝ち点で並ぶアル・アハリは6位にとどまった。

アル・アハリは力強く試合に入り、11分に早々と先制した。フィラス・アル・ブライカンがイングランド人のアイヴァン・トニーのスルーパスに抜け出し、ペナルティエリア内から左足でシュートを決めて、サウジアラビアのチームにリードをもたらした。15分にはリードを広げる好機が訪れる。ブラジル人のガレーノがエリア内で倒され、主審はPKを宣告した。しかし、 19分にキッカーのアイヴァン・トニーがこれを失敗。GKババカル・シクが そのシュートを止め、アル・シャマルを試合に踏みとどまらせた。

アル・シャマルはこの流れを生かして反撃に出る。28分にはマフレズがチャンスを演出し、フェデリコ・バイスにパスを送ったが、バイスのエリア外からのシュートはアル・アハリの守備陣に阻まれた。30分にはガレーノがエリア外から放ったシュートでホームチームのGKを試したが、シクがセーブした。前半終盤は互いに攻め合う展開となり、45分にはマフレズが右サイドでFKを獲得。さらに45+3分には自らエリア外からシュートを放ったが、アル・アハリの守備陣にブロックされ、前半はアウェーチームの1点リードで終了した。

ジョーカーか、モロッコのスターか？パリの危機がエンリケ監督の構想を揺さぶる

広告 広告

後半に入ると、アル・アハリは追加点を狙った。47分にはガレーノのクロスにジヤド・アル・ジュハニが頭で合わせたが、枠を外れた。それでも58分、アイヴァン・トニーがペナルティエリア内からグラウンダーのシュートを決め、2点目を奪った。

Related Topics

アル・シャマルもすぐさま反撃する。62分、バグダド・ブネジャがペナルティエリア内の至近距離でこぼれ球を押し込み、1点差に詰め寄った。

あわせて読みたい：動画：物議を醸したPK、ブライカンは期待に応え、トニーはアル・シャマルの「贈り物」を生かせず

広告

その後もマフレズがホームチームの攻撃をけん引し、72分に同点ゴールを演出した。マフレズの右CKがチアゴ・シウバに渡り、チアゴ・シウバがペナルティエリア外から右足で放ったシュートがエドゥアール・メンディの守るゴールに突き刺さった。スコアは2－2となり、試合は振り出しに戻った。

アル・アハリが終盤に勝ち越しを狙うなか、90+1分にアレックス・コジャードが不意を突く3点目を決めた。ペナルティエリア外から左足でシュートを突き刺し、アル・シャマルに土壇場でのリードをもたらした。

広告

あわせて読みたい：「90％以上」レアル・マドリーの元スターがビジャレアル戦でのフリック監督の判断を批判

コジャードは過剰なゴールセレブレーションでイエローカードを受けた。その後、90+3分にはトリンコンが同点を狙ってシュートを放ったが、GKババカル・シクに阻まれた。アル・シャマルの劇的な勝利は、リヤド・マフレズにとって特別な意味を持つものとなった。マフレズはアル・アハリで3シーズンを過ごし、AFCチャンピオンズリーグエリート2度の優勝に貢献した後、昨夏の移籍市場でチームを去っており、この試合が退団後初めての古巣との対戦だった。古巣のファンの前での一戦は特別な夜となり、マフレズは同点ゴールをアシストし、アル・シャマルを前回王者相手の歴史的な勝利へと導いた。2点ビハインドを最後の最後でひっくり返す、劇的な逆転勝利だった。

広告

あわせて読みたい：エムバペの呪いがヤマルを襲う、歴史的な不名誉記録でハフィーニャが代償を払う