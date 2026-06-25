動画：マヒブ・アブドゥルハディがハムザ・アブドゥルカリームに謝罪

ソーシャルメディアで批判が噴出した後、メディアパーソナリティーのマヒブ・アブド・アル＝ハディ氏は、若手選手ハムザ・アブド・アル＝カリーム氏に公に謝罪し、エジプト代表選手の才能を軽視する意図はなかったと強調した。

同氏は以前、アル＝カリーム選手を巡る騒動を「大げさだ。リザーブでの1ゴールでなぜこれほど騒ぐのか。背後にいるのは誰か」と疑問視していた。

さらに「なぜ我々は、彼がワールドカップで優勝させてくれるかのように、選手に過大な期待を背負わせているのか。同じ年齢のインドリクがエジプト戦で得点を挙げても、これほどの騒ぎにはならなかった」と続けた。

ハムザ・アブド・アル＝カリームへの直接的な謝罪

その後、自身のFacebookで動画を発表し、「言葉や話し方が嘲笑や軽視と受け取られたなら、明確に謝罪する」と述べた。

さらにアブド・カリム選手には「不快な思いをさせたなら謝罪します。今後の活躍を祈っています。傷つける意図は全くありませんでした」と直接メッセージを送った。

批判は技術面での指摘であり、個人を傷つける意図はなかったと説明した。

彼は家族やファンにも謝罪し、ハムザがクラブや代表で成功し、圧力から解放されて支援に値する新世代の才能だと強調した。

また「表現が不適切だったなら改めてお詫びする」と述べた。

最後に、サッカーファンの感情を尊重し、エジプトサッカーの未来を担う若手選手たちを守ろうとする彼らの熱意を高く評価していると強調し、その姿勢は「尊敬と称賛に値する」と述べた。