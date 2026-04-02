動画：マニ「イラクに3点差で勝利する」

セネガル代表およびサウジアラビアのアル・ナスルに所属するスター選手、サディオ・マニが、来夏に米国、カナダ、メキシコで開催される2026年ワールドカップのグループステージで予定されている「ティランガの黒人」ことセネガル代表とイラク代表の対戦についてコメントした。

イラク代表は、先日メキシコのモンテレイで行われた大陸プレーオフ第2ラウンドの決勝でボリビアに2-1で勝利し、2026年ワールドカップ本大会への出場を正式に決定した。これにより、フランス、セネガル、ノルウェーが同グループに属するグループ9への出場権を獲得した。

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木曜日のサウジアラビア・アル・ナスルの練習では和やかな雰囲気が漂う中、マニは6月26日に行われる試合で自国代表が「ラフディンの黒人」を3-0で下すと予想し、チームメイトであるイラク人のハイダー・アブドゥルカリームはそれを聞いて笑った。

なお、イラクがワールドカップに出場するのは、1986年メキシコ大会に続き史上2度目となる。一方、セネガルはこれまでに3回（2002年、2018年、2022年）ワールドカップに出場している。

「テランガの黒人」ことセネガル代表は、2002年の日韓大会で準々決勝に進出した数少ないアフリカ代表チームの一つである。