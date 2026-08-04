レアル・マドリードのスター、フランス代表キリアン・ムバッペとスペイン人女優エステル・エクスポシトが、再びスポットライトを浴びている。新たなロマンチックなバカンスの最中にバルセロナで姿を見せたもので、二人の間に安定した恋愛関係があるという見方を裏付ける一連の旅行の一環となっている。

スペイン人ジャーナリストのハビ・オヨスは、SNSで動画を公開。旅行プランを専門とするアカウントが撮影した写真を映し出しており、そこには二人がスペインで最も有名で訪問者数の多い名所の一つ、サグラダ・ファミリア聖堂を見学し、観光ガイドの説明に耳を傾けながら親密なひとときを過ごす様子が写っている。

バルセロナ：ピッチ復帰前の最後の立ち寄り先

ムバッペはこのカタルーニャの都市を夏のバカンスを締めくくる目的地に選び、新シーズン開幕に向けてレアル・マドリードでの活動に復帰する前の最終段階に入っている。

文化、建築、そしてプライバシーという独自の組み合わせを備えたバルセロナは、静けさと豊かな文化体験を兼ね備えたロマンチックな訪問に最適な場所となった。特にマドリードから地理的に近いことから、休暇の最後の数日を過ごすフランス人選手にとって理想的な目的地となっている。

サグラダ・ファミリア聖堂での特別ツアー

カタルーニャの都市に滞在する間、ムバッペとエステル・エクスポシトは、カタルーニャ人建築家アントニ・ガウディによる有名な建築の傑作、サグラダ・ファミリア聖堂を観光ガイドの案内による特別ツアーで楽しむ機会を得た。

流出した写真には、二人が聖堂内を見学し、ガイドの説明に熱心に耳を傾け、独特な建築の細部を注意深く鑑賞する様子が写っており、芸術と文化に対する二人の共通の関心をうかがわせる一場面となっている。

存在を裏付ける流出写真

聖堂を訪れた他の来訪者によってひそかに撮影されたこれらの写真は、二人に対するメディアの関心を再び呼び起こすのに十分だった。二人は、絶えず自分たちを取り巻くメディアの注目にもかかわらず、依然としてプライバシーを優先している。

流出した映像には、二人が聖堂の敷地に入り、ツアー中に親密なひとときを交わす様子が写っており、スポットライトから離れたところで築かれた強い絆で結ばれた関係の在り方を映し出している。

関係の安定を裏付ける複数の旅行

双方ともに関係を公式に認めてはいないものの、ここ数か月に二人が共有してきた写真や旅行は、二人の間に安定した恋愛関係があるという見方を裏付けている。

パリからマイアミへ、そしてさまざまなヨーロッパの都市を巡りながら、二人はファンやメディアの関心を集める一連の旅行を行っており、二人の関係が着実に発展していることを明確に示している。