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アメリカとの別れから、キャリアで最も困難な任務の始まりまで、わずか7時間しかなかった。マウリシオ・ポチェッティーノは18日（水）、マンチェスターに到着した。新たなプロジェクトを始めるためではない。かつて欧州全土を震え上がらせたクラブで、残留争いに挑むためだ。

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「ロイター通信」によると、アルゼンチン人指揮官は夜間のフライトを経てマンチェスター・ユナイテッドに到着した。アメリカ代表でのラストマッチから、オールド・トラッフォードを襲う前例のない危機の渦中へと移った形だ。クラブは手遅れになる前に復調しようと必死になっている。

ポチェッティーノは自身のインスタグラムにマンチェスターの街を上空から撮影した写真を投稿し、シンシナティからの7時間に及ぶ旅を終えたことを報告した。その一枚は、新時代の幕開けを告げる公式発表のようにも映った。

ポチェッティーノは17日（火）夜にアメリカがハイチに勝利した直後、プライベートジェットで移動。そのままユナイテッドのキャリントン練習場へと直行し、休息を取る時間もアメリカ代表との別れを祝う時間もなかった。

54歳のポチェッティーノには、新たな環境に慣れる時間的余裕はない。次の日曜日にはプレミアリーグでリヴァプールとの重要なアウェイゲームが控えており、指揮官として最初の本格的な試練となる。

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マンチェスター・ユナイテッドはマイケル・キャリックを解任した後、先週金曜日にポチェッティーノの就任を発表していた。ポチェッティーノはCONCACAFネーションズリーグ準々決勝の2試合でアメリカ代表を率いるため到着を遅らせ、選手たちに別れを告げてからイングランドへ向かった。

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ポチェッティーノは、代表チームのサッカーからクラブ運営の日々の業務へと素早く意識を切り替えなければならない。一挙手一投足が注目を浴びるなか、チームにはパフォーマンスと結果の両面で抜本的かつ迅速な変化が求められている。

マンチェスター・ユナイテッドは、名将アレックス・ファーガソンが退任した2013年以来、リーグ優勝から遠ざかっている。イングランド王者に20度輝いたクラブは今季10試合でわずか1勝にとどまり、18位に沈んでいる。

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シーズンのこの時期としては1986-87シーズン以来の最低順位だ。それはまさにファーガソンが指揮官に就任したシーズンであり、それから40年後、ポチェッティーノはまったく同じような状況で到着した。

ファーガソンがマンチェスター・ユナイテッドにやって来たとき、クラブは20年近くリーグタイトルを待ち続けていた。就任からわずか2日後、チームはオックスフォード・ユナイテッドに敗れ、降格圏へと転落した。

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マンチェスター・ユナイテッドはそのシーズンを11位で終え、ファーガソンがリーグタイトルを手にするのは1993年まで待たなければならなかった。もっとも、その間にもヨーロッパカップ、カップウィナーズカップ、FAカップ、リーグカップを制している。

だが、現在の状況はまったく異なる。指揮官として唯一のリーグタイトルをパリ・サンジェルマンで獲得したポチェッティーノが、ファーガソンと同じだけの猶予を与えられる可能性は低い。とりわけスピードが求められ、ファンやメディアからの重圧が強まる現代ではなおさらだ。

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アメリカの直近の試合後には、こんなユーモラスな一幕もあった。マンチェスター・シティでレンタル移籍として1シーズンを過ごしたアメリカ代表MFダマーカス・ビーズリーが、ポチェッティーノに「マンチェスターはいつまでもブルーだよ」とジョークを飛ばしたのだ。

軽い冗談ではあったが、アルゼンチン人指揮官を待ち受ける挑戦の大きさを物語っている。今や街全体が彼に注目しており、赤いサポーターたちは、ユナイテッドに威厳を取り戻し、シーズン開幕からチームにつきまとう降格の危機を振り払ってくれることを期待している。