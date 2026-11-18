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待つことも、互いを知るための時間を求めることもなかった。キャリントンで初めて姿を見せたマウリシオ・ポチェッティーノは、マンチェスター・ユナイテッドのサポーターに向けて直接メッセージを送った。そこに込められた約束はただひとつ、「最後まで戦う」ことだった。

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マウリシオ・ポチェッティーノがマンチェスター・ユナイテッドのサポーターに向けて初めてのメッセージを送り、チームがプレミアリーグで苦しい状況に置かれているにもかかわらず、特別なシーズンにすることを約束した。

ユナイテッドは水曜日の夜、キャリントンでのポチェッティーノの初顔合わせを収めた短いプロモーション映像を公開し、サポーターの期待をさらに高めた。

ポチェッティーノはアメリカ代表での最後の試合を終えた後、夜通しのフライトを経て水曜日にイギリスに到着。休む間もなく、そのまま新天地のクラブに合流した。

マンチェスター・ユナイテッドのスタッフや幹部との面会を済ませた後、クラブの公式SNSを通じてサポーターに向けて短いメッセージを送ったアルゼンチン人指揮官は、最初のメッセージで「やあ、みんな。君たちに会えるのを心から楽しみにしている。君たちについては素晴らしい話をたくさん聞いているよ」と語った。

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さらに「ともに働き、つながり合うことで、あらゆる喜びを手にできればと思っている。今シーズンは、選手たちを支え、彼らがピッチで全力を尽くし、我々にふさわしい結果をつかめるよう後押しする特別なシーズンになるだろう」と続けた。

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このメッセージは、マンチェスター・ユナイテッドが降格の危機にさらされている中で発信された。クリスタル・パレスとサンダーランドが勝利した場合、次の日曜日にアンフィールドで行われる試合のキックオフを前に最下位に転落する可能性がある。

マイケル・キャリックはルベン・アモリムの後任として指揮を執ってから10カ月で解任された。マンチェスター・ユナイテッドがプレミアリーグで最後に勝利したのは80日前の8月30日で、この数字が危機の深刻さを物語っている。

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ポチェッティーノにはマンチェスター・ユナイテッドを残留争いから救い出す任務が託されているが、チャンピオンズリーグ出場権の確保はほぼ不可能に思える。チームは10試合でわずか勝ち点8しか獲得できていないからだ。

ユナイテッドは、アーセナル、マンチェスター・シティ、ブライトン、リヴァプールが占める上位4チームとの差が10ポイントに開いている。一方、ポチェッティーノの古巣チェルシーは、わずか2ポイント差で5位につけている。

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チェルシーの元指揮官は、クラブのキャリントン練習場でオマール・ベラダCEOとジェイソン・ウィルコックス・フットボールディレクターの出迎えを受け、その後、新たなチームの選手たちの一部と対面した。

ポチェッティーノは明日、初めてのフルトレーニングを指揮する予定で、準備はすでに始まっている。信頼を置くアシスタントのヘスス・ペレスが日曜日の未明にマンチェスター入りし、土台作りに着手した。

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ペレスにはGKコーチのトニ・ヒメネス、そしてポチェッティーノの息子でフィジカルコーチのセバスティアーノが同行。新指揮官が就任の準備を進める間、この3人が代表に招集されていない選手たちの練習を担当した。

これはポチェッティーノにとって大きな挑戦となる。2013年にサー・アレックス・ファーガソンが勇退して以降、マンチェスター・ユナイテッドの正式な監督としては9人目となり、ここ数年でクラブがいかに不安定な状態にあったかを示している。

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アルゼンチン人指揮官の就任を受け、マンチェスター・ユナイテッドはコーチングスタッフおよび運営スタッフ5人と契約を解除した。対象となったのはアシスタントコーチのスティーヴ・ホランド、コーチのジョニー・エヴァンス、ジョナサン・ウッドゲート、トラヴィス・ビニオン、そしてGKコーチのクレイグ・マウソンだ。