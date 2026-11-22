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プレミアリーグ第11節が日曜日の夜に行われ、リヴァプールは本拠地アンフィールドでマンチェスター・ユナイテッドと対戦。イングランドの伝統の一戦を4-0の大勝で難なく制した。マンチェスター・ユナイテッドの新指揮官に就任したアルゼンチン人のマウリシオ・ポチェッティーノにとっては、悲惨な船出となった。

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アンドニ・イラオラ監督率いるリヴァプールが優位に立つまでに、長い時間はかからなかった。8分、マンチェスター・ユナイテッドに大きな痛手が襲う。ゴールへ抜け出そうとしていたアレクサンデル・イサクを倒したレニー・ヨロに対し、主審がレッドカードを提示。マンチェスター・ユナイテッドは極めて早い時間帯から10人での戦いを強いられることになった。

リヴァプールは数的優位をすぐさま生かす。10分、このファウルで得たフリーキックをドミニク・ソボスライが見事に決めて先制。ホームチームがリードを奪い、マンチェスター・ユナイテッドは試合序盤から大きなプレッシャーにさらされた。

そのわずか3分後、リヴァプールが再び牙をむく。13分、フロリアン・ヴィルツが追加点を奪った。相手の強烈な立ち上がりに対応できず、明らかに混乱していたマンチェスター・ユナイテッドの隙を突いた一撃で、アウェイチームはほぼ最初の15分間で2点のビハインドを負うことになった。

この立ち上がりで、ポチェッティーノの思惑は完全に崩れた。早々の退場と2点のビハインドへの対応を迫られ、マンチェスター・ユナイテッドは一刻も早くバランスを取り戻す必要があったが、リヴァプールが絶え間なく仕掛ける攻撃的なプレッシャーへの対処に明らかに苦しんだ。

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一方のリヴァプールは、試合を完全に支配。マンチェスター・ユナイテッドは実質的な脅威を一切生み出せず、ホームチームに太刀打ちすることも、相手ゴールを効果的に脅かすこともできないまま、ただ見ているだけの状態が続いた。リヴァプールは試合のリズムを掌握し、相手守備陣に生まれたスペースを突いていった。

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リヴァプールは前後半を通じて多くの決定機を逃しており、さらに得点を重ねることもできた。攻撃面で明らかに上回るリヴァプールに対し、マンチェスター・ユナイテッドは打開策を見いだせず、ボールを前に運んで攻撃エリアへ進入することにも大いに苦しんだ。

ポチェッティーノはメンバー交代で状況の打開を図った。ヨロの退場を受けて早い段階でブライアン・ムベウモに代えてハリー・マグワイアを投入し、守備の再編成とリヴァプールの攻撃陣に与えるスペースの縮小を試みた。しかし、それだけではホームチームの優位を止めるには至らず、リヴァプールはゴールを脅かし続け、チャンスを作り続けた。

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後半に入っても展開は変わらなかった。リヴァプールが明確な優位を保つ一方、マンチェスター・ユナイテッドは攻撃面で本格的な反撃を見せられないまま。数的不利と2点のビハインドが続くなか、試合の流れに戻れる兆しは強く感じられなかった。

66分、リヴァプールが3点目を挙げる。ブラッドリー・バルコラがペナルティエリア内へグラウンダーのクロスを送ると、リオ・ングモハがダイレクトで合わせてネットを揺らした。リヴァプールの優位を決定づけるとともに、マンチェスター・ユナイテッドに残されていた反撃の望みを断ち切るゴールとなった。

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この3点目は、リヴァプールが試合を通じて見せた圧倒的な支配を形にしたものだった。数的優位と技術面での優位を生かし、チャンスを作り続けて相手ゴールに迫った。一方のマンチェスター・ユナイテッドは、最も厳しい試合のひとつで、見るべきものを何も示せなかった。

さらに83分、またしても守備のミスから、リヴァプールはビクトル・ムニョスが4点目を奪取。フロリアン・ヴィルツからの見事なパスを受け、完全に抜け出して決めた。

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この勝利により、リヴァプールは勝ち点を21に伸ばして4位につけた。一方、苦境が続くマンチェスター・ユナイテッドは勝ち点8のまま足踏みし、19位(最下位から2番目)に沈んでいる。