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ボリビアのジョルディ・アレマン主審が、南米の同国で2番目に重要な大会であるボリビア・カップ決勝第2戦のレアル・ポトシ対アリアンサ・レディ戦で、レアル・ポトシに所属するアルゼンチン人GKクリスティアン・マルティネスの顔面に強烈なパンチを見舞い、厳しい批判を浴びている。

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スペイン紙『マルカ』の報道によると、ポトシのビクトル・アグスティン・ウガルテ・スタジアムで行われた試合はスコアレスドローに終わったが、アリアンサ・レディがエル・アルトの本拠地で行われた第1戦を3-1で制していたため、優勝を果たした。

乱闘はアレマン主審が試合終了の笛を吹いた直後に起きた。レアル・ポトシの選手数名が試合中の判定に抗議しようと主審を取り囲んだのだ。

その瞬間、周囲に警察官がいなかったアレマン主審は、GKの顔面にパンチを見舞って応酬した。

この衝突の中で、主審はポトシの選手4人とコーチングスタッフ3人にレッドカードを提示した。

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マルティネス、主審の母親を侮辱したことを認める

騒動の後、マルティネスは興奮が冷めやらぬ様子でコメントし、主審のパンチで口から出血したものの、ノックダウンされることはなかったと語った。

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同GKはまた、主審に「お前の母親が死ねばいい」と言ったことを認めたうえで、本人の表現によれば、主審が引き起こしたすべての「悪」が主審自身に返ってくるよう求めたという。

マルティネスはその後、自身のSNSで長文の声明を発表し、主審に対して「法的措置を取ったり、告訴したりしない」ことを決めたと明かした。

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29歳のGKは「私の意図は、この件を終わったこととし、この状況がさらなる論争を招き続けるのを避けることだ。同時に、管轄当局に全面的に協力し、求められるあらゆる説明を行う用意があることを強調したい」と付け加えた。

この件について、主審、レアル・ポトシ、ボリビアサッカー連盟からは現時点で何のコメントも出ていない。

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ボリビア・カップはグループステージ方式で行われ、国内のプロリーグ大会としては国内リーグに次いで2番目に重要な大会と位置付けられている。その国内リーグはまだ続いており、ボリバル・ラパスと前回王者アリアンサ・レディがともに勝ち点60で並び、残り3節で首位争いを繰り広げている。

ボリビア・カップの優勝チームには、コパ・リベルタドーレス予備予選のボリビア第3枠が与えられる。ただし、アリアンサ・レディが国内リーグを1位または2位で終えた場合は状況が変わり、同クラブはグループステージへのストレートインの出場権を得ることになる。