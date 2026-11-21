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アル・ヒラルに所属するモロッコ代表GKヤシン・ボノが、サウジ・ロシュン・リーグを称賛した。アル・ヒラル加入前にキャリアの大半を過ごしたスペインのラ・リーガに似ているという。

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アル・ヒラルは特別な記者会見を開催し、アル・マジディヤ・スポーツセンターに20人の子どもたちを招待。子どもたちはヤシン・ボノと、チームメイトのサウジアラビア代表MFモハメド・カンノに質問を投げかけた。

アル・ヒラルが「YouTube」の公式チャンネルで一部を公開したコメントの中で、ボノは「ロシュン・リーグとラ・リーガの違いは気候だと思う。スペインとサウジアラビアでは違うように感じる」と語った。

さらに「試合によってはクラブ間に差があることもある。でも全体的に見れば、サウジのリーグはスペインのリーグと同じように競争が激しいと思う」と続けた。

また、ロシュン・リーグのほかのクラブではなくアル・ヒラルを選んだ理由について問われると、「アル・ヒラルはアジアの巨人で、偉大な歴史を持っている。その一員としてプレーできることは光栄だ」と答えた。

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「アル・ヒラルほどの規模のクラブに移籍できたことを本当に誇りに思っていたし、このユニフォームを着ることは大きな名誉だった。大きな責任も感じた。温かく迎え入れて、家族の中にいるように感じさせてくれたチームメイトに感謝している」

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アル・ヒラルのサポーターがほかのクラブと違う点については、「アル・ヒラルのサポーターは、小さな試合など存在しないと感じさせてくれる。彼らは大きな責任を背負わせてくれるし、それこそがクラブを常にタイトルと栄光の頂点に立たせているものだ」と語った。

さらにボノは、キャリア最高のセーブについても言及。アメリカで開催されたFIFAクラブワールドカップ2025のラウンド16で、マンチェスター・シティに4-3で勝利した試合でのセーブを選んだ。

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一方で、対戦してみたいストライカーを1人に絞ることは避け、「これまで多くのストライカーと対戦してきたし、彼らと戦えたことは光栄だった。特に対戦したいストライカーはいない。自分と対戦してきたすべての偉大なストライカーと戦えたことを光栄に思っている」と話した。

最後に「サッカー以外では自転車に乗るのが好きだ。サッカー以外の仕事をしていたら、父と同じように教師になっていたかもしれない。GKを好きになったのは子どもの頃で、グローブがきっかけだった。GK以外のポジションでプレーするならストライカーだね」と締めくくった。

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ボノは2023年夏にスペインのセビージャからアル・ヒラルに加入。これまでに5つのタイトル獲得に貢献しており、主なものとして2024年のロシュン・リーグ、2度のキングスカップ（二聖モスクの守護者杯）、さらに同じく2度のサウジ・スーパーカップが挙げられる。

ロシュン・リーグでの挑戦の前、ボノはキャリアの大半をスペインのリーグで過ごした。2012年夏にモロッコのウィダードからアトレティコ・マドリーのリザーブチームに移籍し、翌シーズン開幕からトップチームに昇格した。

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しかし、スペインの首都クラブでは出場機会を得られず、レアル・サラゴサへレンタル移籍。その後ジローナへ完全移籍し、さらにセビージャへと渡って、2019年から2023年にかけてキャリア最高の時期を過ごした。

このモロッコ人GKにとって、アンダルシアのクラブでの最大の功績は、2020年と2023年の2度にわたるヨーロッパリーグ制覇だ。その後、アル・ヒラルへと直接移籍した。