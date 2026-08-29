NECは土曜夜、PECズヴォレに辛勝した。途中出場でデビューを飾ったペール・スフールスにとっては、最終スコアを決めるおとぎ話のような展開となり、試合は1-3で終わった。

ズヴォレで行われた一戦は、まさにPK戦の様相を呈した。PECのGKヤスパー・スヘンデラールがブライアン・リンセンにファウルを犯した後、チャロン・シェリーがPKで先制点を奪った。後半半ばには、ナイメーヘン勢がリードを2点に広げた。

それも再びPKからだった。シェレル・フロラヌスはハンドで大きな戦犯となった。シェリーは同じコースを選び、スヘンデラールはこれで2度目となる失点を許した。

PECの右SBは見事なゴールでミスを取り返したかに思われたが、主審ジョーイ・コーイがオフサイドのため得点を取り消した。それでも前半終了間際、デフェロン・フォンビレが自陣ペナルティーエリア内でディラン・ムバヨを倒し、1点差に詰め寄るゴールが生まれた。

コーエン・コストンスがボールの前に立ち、非の打ちどころのないPKでゴンサロ・クレタスを逆方向へ送り込んで1-2とした。ズヴォレは後半、試合を引き寄せるチャンスを十分に手にしながら、不運にも見舞われた。

まずコストンスのズヴォレのゴールがオフサイドで取り消され、その後ストライカーは次のPKを決められなかった。今度は強烈なシュートがクロスバーを直撃した。

試合終了10分前、ディック・スフローダーはスフールスをピッチに送り出した。このDFにとっては、約3年に及ぶ負傷との戦いを経ての初出場だった。そして最終的には、最初のボールタッチで得点を決める夢の復帰戦となった。投入直後、スフールスはシェリーのCKをヘディングでネットに突き刺した。



