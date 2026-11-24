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クロアチア出身のイヴァン・ペリシッチが、チャンピオンズリーグの歴史に堂々と名を刻んだ。レアル・マドリー相手にアイントホーフェンのゴールを奪い、同大会でスペインの名門からゴールを挙げた最年長選手となったのだ。オランダのクラブでプレーするこのウイングは、大舞台での存在感を改めて示す一夜となった。

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現地時間火曜日の夜、サンティアゴ・ベルナベウで行われたチャンピオンズリーグ・リーグフェーズ第5節で、イヴァン・ペリシッチが32分、レアル・マドリーを相手にアイントホーフェンの先制ゴールを決めた。

先制点を狙って攻めるレアル・マドリーだったが、30分過ぎ、ペナルティエリア内でオーレリアン・チュアメニがアウェイチームのスヴェン・ミナンスの足を踏んだとして、主審はアイントホーフェンにPKを与えた。

これをクロアチアのスターがクルトワの左へ正確に蹴り込み、オランダのクラブにリードをもたらした。

「MisterChip」のデータによると、ペリシッチは37歳295日でこのゴールを決め、チャンピオンズリーグでレアル・マドリーからゴールを奪った最年長選手の記録を更新した。これまでの記録保持者はイタリア出身のフィリッポ・インザーギで、2010年に37歳86日でレアル・マドリーからゴールを挙げていた。

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クロアチア人アタッカーの快挙はこれだけにとどまらない。「オプタ」によれば、ペリシッチはチャンピオンズリーグ史上最年長でPKを決めた選手にもなった。

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さらに「オプタ」は、ペリシッチがチャンピオンズリーグ史上最年長得点者ランキングで4位に浮上したことも伝えている。

4クラブで通算10ゴール

ペリシッチはチャンピオンズリーグで自らの歴史を書き加え続けている。「MisterChip」によると、レアル・マドリー戦でのゴールにより、同大会での通算得点は10に到達。ボルシア・ドルトムント、バイエルン・ミュンヘン、インテル、アイントホーフェンという4つの異なるクラブでゴールを記録している。

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同データによれば、2011年に記録したチャンピオンズリーグ初ゴールから、今回のレアル・マドリー戦でのゴールまで、15年の歳月が経過している。

このクロアチア人選手は、近年欧州の強豪相手に際立った数字を残している。「スクワカ」によると、チャンピオンズリーグでの直近4ゴールはユヴェントス、アーセナル、リヴァプール相手に決めたもので、そこに今回レアル・マドリーが加わった。大一番で繰り返し存在感を発揮していることを示すデータだ。

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PKでレアル・マドリーが不名誉なリスト入り

ペリシッチのゴールは、オーレリアン・チュアメニのプレーを受けて、主審がビデオ・アシスタント・レフェリー（VAR）の確認を経て与えたPKによるものだった。

「MisterChip」によれば、レアル・マドリーは2018-2019シーズンにチャンピオンズリーグでVARが導入されて以降、VARの介入によって与えたPKの数が5本となり、セビージャ、オリンピアコス、ユヴェントスと並んで2番目に多いチームとなった。最多は6本のバルセロナである。