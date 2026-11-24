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クロアチア代表のイヴァン・ペリシッチがチャンピオンズリーグの歴史に堂々とその名を刻んだ。レアル・マドリー相手にPSVのゴールを決め、同大会の歴史上、このスペインのクラブからゴールを奪った最年長選手となったのだ。オランダのクラブのウイングが、またしても大舞台で存在感を示す一夜となった。

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火曜日の夜、サンティアゴ・ベルナベウで行われたチャンピオンズリーグのリーグフェーズ第5節で、イヴァン・ペリシッチが32分にレアル・マドリーからPSVの先制点を挙げた。

レアル・マドリーが先制点を狙っていたなか、30分を過ぎたところで主審はPSVにPKを与えた。ペナルティエリア内でオーレリアン・チュアメニがアウェイチームのスヴェン・ミナンスの足を踏んだためだ。

このPKをクロアチア人スターが決め、オランダのクラブが先手を取った。ペリシッチはクルトワの左へ正確にシュートを沈めた。

「MisterChip」のデータによると、ペリシッチは37歳295日でこのゴールを記録し、チャンピオンズリーグでレアル・マドリーからゴールを奪った最年長選手の記録を更新した。これまでの記録保持者はイタリア人のフィリッポ・インザーギで、2010年に37歳86日でレアル・マドリーからゴールを決めていた。

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クロアチア人選手の快挙はそれだけにとどまらない。『オプタ』によれば、ペリシッチはチャンピオンズリーグ史上最年長でPKを決めた選手にもなった。

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同社はまた、ペリシッチがチャンピオンズリーグ史上最年長得点者ランキングで4位に浮上したことも伝えている。

4クラブで10ゴール

ペリシッチはチャンピオンズリーグで自身の歴史を書き続けている。「MisterChip」によれば、レアル・マドリー戦のゴールで同大会通算10ゴールに到達した。その内訳はボルシア・ドルトムント、バイエルン・ミュンヘン、インテル、PSVの4クラブにまたがる。

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同データによると、ペリシッチのチャンピオンズリーグ初ゴールは2011年で、今回のレアル・マドリー戦のゴールまで15年の隔たりがある。

このクロアチア人選手は近年、欧州の強豪相手に際立った成績を残している。『スクワーカ』によれば、チャンピオンズリーグでの直近4ゴールはユヴェントス、アーセナル、リヴァプール相手に挙げたもので、今回そのリストにレアル・マドリーが加わった。ビッグマッチで繰り返し存在感を発揮していることの表れだ。

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PKでレアル・マドリーが不名誉なリスト入り

ペリシッチのゴールは、オーレリアン・チュアメニのプレーに対し、主審がビデオ・アシスタント・レフェリー(VAR)の確認を経て与えたPKによるものだった。

「MisterChip」によれば、これでレアル・マドリーは、チャンピオンズリーグで2018-19シーズンにVARが導入されて以降、VARの介入によってPKを与えられた回数が2番目に多いチームとなった。その数は5本で、セビージャ、オリンピアコス、ユヴェントスと並び、6本で首位のバルセロナに次ぐ。