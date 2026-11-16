【動画】ベリンガムに「非常に悪質」と批判。スペイン戦勝利でレアル・マドリーの同僚ククレジャと衝突

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ジュード・ベリンガムが、レアル・マドリーのチームメイトであるマルク・ククレジャと激しく衝突を繰り返し、スペインで報道の渦中に置かれている。両者の衝突は、スペイン代表の43試合無敗に終止符を打ったイングランド代表の白熱した勝利の中で起きた。

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メトロポリターノでベリンガムとククレジャが衝突

レアル・マドリーでチームメイトの2人が試合前に見せた親しげな雰囲気は、メトロポリターノでプレーが始まるとすぐに消え去った。キックオフ前には抱擁を交わしたベリンガムとククレジャだが、激しい試合の中で何度も衝突。ハーフタイムにはトンネル内にまで緊張が持ち込まれた。

最大の火種となったのは、ハリー・ケインのPKにつながるファウルの後、テレビカメラが捉えていなかった場面だ。ククレジャが痛そうに脚を押さえて倒れているところへ、ベリンガムが身をかがめて抗議し、起こそうとする様子が新たに公開された映像に映っている。

ピッチ上では、ケインのPKに続き、後半序盤にエズリ・コンサとベン・ホワイトが得点してイングランド代表が3-0とリードした。しかし、63分にエリオット・アンダーソンがラミン・ヤマルへのファウルで退場すると、スペイン代表はミケル・オヤルサバルとニコ・ウィリアムズの得点で終盤に反撃。それでも イングランド代表が逃げ切り、劇的な3-2の勝利を収めた 。

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スペインメディア、ベリンガムの「非常に悪質」な行動を非難

ベリンガムの振る舞いには、この試合を伝えたスペインの放送関係者から厳しい批判が上がった。解説者らは、ククレジャがVARによる確認のために倒れたままでいるのを、ベリンガムが妨げようとしたと非難した。

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試合中、ラジオ局SERでアントニオ・ロメロは「ベリンガムの非常に悪質な行動だ。VARによる確認を可能にするためピッチに倒れたままでいるククレジャに抗議していた。PKは明らかだ。そして、それとは別に、ククレジャの耳元で何かをささやきに行ったベリンガムの行動も非常に悪質だ」と語った。

スペインのメディアCOPEのマノロ・ラマも、クラブの同僚同士による激しい衝突に驚きを示した。ラマは「これがサッカーというものだ。マドリードの選手2人、ベリンガムとククレジャがメトロポリターノで争っている」と述べた。

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準々決勝のシード入りを確保、勢いも取り戻す

スペインでの騒動も、ワールドカップ優勝以来初となる敗戦をスペイン代表に与えたイングランド代表にとっては、ほとんど気にならないだろう。この勝利でイングランド代表はグループ首位を確定させ、金曜日の準々決勝組み合わせ抽選でシード入りを決めた。スペイン代表を圧倒した後、数的不利の30分間を耐え抜いたトゥヘル率いるチームは、ファンの支持と重要な勢いを取り戻して抽選に臨む。