動画：フランス、イラクを破り「嵐の夜」にベスト32進出

フランス代表はグループ9第2節でイラク代表に3-0で勝ち、2026年ワールドカップのベスト32進出を決めた。
勝ち点を6に伸ばしグループトップに立ったフランスは、最終節を待たずにノックアウトステージ進出を決めた。
前半終了間際には雷雨のため一時中断、観客と選手が避難した。
中断は2時間12分に及んだが、運営委員会が天候回復を確認し試合は再開。フランスはそのまま勝利し、ベスト32進出を決めた。
ムバッペが先制点
「レ・ブルー」は序盤から主導権を握り、イラクのポジション取りやパスのミスを突いた。対する「ラフディンの黒豹」はフランスのペースについていけなかった。
14分にはキリアン・ムバッペが左足で強烈なシュートを決め、フランスが先制。
後半も攻勢を強めたフランスは54分、ディンブリのパスと相手守備のミスをムバッペが突いて2点目を奪った。
ディンベレがイラクを打ち砕く
フランスは66分、ウリセーのパスをディンブリが決め3点目。
直後の67分にはオリセの強烈なシュートがポストを直撃。68分にはラビオのヘディングがゴール横をわずかに外れ、4点目はならなかった。
チャンスを逃し、希望は先送りされた。
イラクは75分、アリ・アル・ハマディがペナルティエリアでクロスを受けたが、左ポスト外へ外れた。
フランスは試合を3－0で制し、32強進出を決めた。イラクは最終戦でセネガルに勝利し、突破の望みを繋ぎたい。