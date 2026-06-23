動画：フランス、イラクを破り「嵐の夜」にベスト32進出

フランス代表はグループ9第2節でイラク代表に3-0で勝ち、2026年ワールドカップのベスト32進出を決めた。

勝ち点を6に伸ばしグループトップに立ったフランスは、最終節を待たずにノックアウトステージ進出を決めた。

前半終了間際には雷雨のため一時中断、観客と選手が避難した。

中断は2時間12分に及んだが、運営委員会が天候回復を確認し試合は再開。フランスはそのまま勝利し、ベスト32進出を決めた。

ムバッペが先制点

「レ・ブルー」は序盤から主導権を握り、イラクのポジション取りやパスのミスを突いた。対する「ラフディンの黒豹」はフランスのペースについていけなかった。

14分にはキリアン・ムバッペが左足で強烈なシュートを決め、フランスが先制。









後半も攻勢を強めたフランスは54分、ディンブリのパスと相手守備のミスをムバッペが突いて2点目を奪った。









ディンベレがイラクを打ち砕く

フランスは66分、ウリセーのパスをディンブリが決め3点目。









直後の67分にはオリセの強烈なシュートがポストを直撃。68分にはラビオのヘディングがゴール横をわずかに外れ、4点目はならなかった。

チャンスを逃し、希望は先送りされた。

イラクは75分、アリ・アル・ハマディがペナルティエリアでクロスを受けたが、左ポスト外へ外れた。

フランスは試合を3－0で制し、32強進出を決めた。イラクは最終戦でセネガルに勝利し、突破の望みを繋ぎたい。