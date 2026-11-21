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サウジアラビアサッカー界のレジェンドであるフセイン・アブドゥルガニが、伝統のライバルであるアル・アハリとのクラシコに敗れた後、アル・ナスルのキャプテンを務めるポルトガル人FWクリスティアーノ・ロナウドこそがチームの最大の問題だとの見解を示した。

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アル・アハリは昨日金曜日の夜、ジッダのアル・インマ・スタジアムで行われたロシュン・リーグ第9節の延期分でアル・ナスルと対戦し、3-1で勝利した。

フセイン・アブドゥルガニは試合後、「MBC 1」の番組「ナディナ」で次のように語った。「アル・ナスルの問題は誰もが分かっている。それなのに、皆見て見ぬふりをしている」

さらに、こう続けた。「ロナウドが偉大な選手だったことなどは、誰もが認めるところだ。だが、それは脇に置こう。問題は、彼が現時点でチームにとって役に立つ選手なのかどうかだ。とりわけ、拮抗した試合においてはね」

これに対し、同じくサウジアラビアサッカー界のレジェンドであるモハメド・ヌールは「ロナウドはストライカーとしてプレーしている。ピッチ上でのストライカーの役割はゴールを決めることだ」と反論した。

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しかし、フセイン・アブドゥルガニは再び切り返した。「ゴールを決めることだけがストライカーの役割ではない。ほかにも役割がある。1点を決めて、残りの時間はチームの穴になる、というのではいけない」

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アブドゥルガニはモハメド・ヌールに「今、ロナウドにアル・イテハドでプレーしてほしいと思うか？」と直球の質問を投げかけ、ヌールは「いいや」と答えた。

フセイン・アブドゥルガニはさらに続けた。「我々は技術的な観点から話している。ロナウドは偉大な選手だが、もはやプラスアルファをもたらすことはできていない。アル・ナスルに必要なのは、個人で局面を打開できるストライカーだ。90分間ずっと、ただそこにいるだけの選手ではない」

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そして、こう付け加えた。「本当のことを言おう。アル・ナスルのファンは、ロナウドが1000ゴール目を決めて、この話が終わるように祈ればいい」

また、フセイン・アブドゥルガニは、ロナウドが通算1000ゴールを達成することがアル・ナスルにとっての功績になるという見方を否定し、クラブはそこから何も得ることはないと強調した。

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「ロナウドが1000ゴール目を決めたところで、アル・ナスルは何を得るのか。それがクラブにとってのタイトルになるとでも？」と疑問を投げかけると、モハメド・ヌールは「彼がこの偉業を達成すれば、クラブの名前もその選手と結びつけられる」と応じた。

アブドゥルガニは最後にこう締めくくった。「私はアル・アハリ戦だけの話をしているのではない。シーズン開幕からのすべての試合についてだ。ロナウドのファンを恐れて誰も口にしないが、彼はアル・ナスルにとってマイナスの選手だ。私に反対する人が誰なのかは分かっている」

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ロナウドはこの試合の14分、アル・アハリのMFであるフランス人のヴァランタン・アタンガナの致命的なミスから、アル・ナスルの先制点を挙げていた。

アル・ナスルのMFで同じくポルトガル人のサム・コスタが中盤でアタンガナにプレッシャーをかけてボールを奪い、ボールを受けたロナウドがダイレクトで、アル・アハリのGKであるセネガル人のエドゥアール・メンディが守るゴールに突き刺した。

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このゴールは、11月5日（木）に代表から引退して以降、このポルトガルのスターが挙げた初めてのゴールとなった。ロナウドはそれ以来、1試合も出場していなかった。

また、データ会社「オプタ」によると、このゴールによってロナウドは、サウジ・プロリーグ（ロシュン・リーグ）のアル・アハリとのクラシコにおけるアル・ナスルの歴代最多得点者となった。

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ロナウドはロシュン・リーグでのアル・アハリとのクラシコで通算5ゴール目に到達し、アル・ナスルのOBであるモハメド・アル・サハラウィ、ブラジル人のアンデルソン・タリスカに並んだ。

さらに、ロナウドは今季のサウジ・プロリーグでの得点数を9に伸ばし、得点ランキングで単独2位に浮上。首位のアル・アハリのFWであるイングランド人のアイヴァン・トニーとは5ゴール差となっている。

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ロナウドはキャリア通算1000ゴールへの歩みも続けている。アル・アハリ戦でのゴールは通算986ゴール目となり、前人未到の大台まで残りわずか14ゴールに迫った。

しかし、クリスティアーノ・ロナウドはこの試合の18分にPKを失敗。アル・アハリのGKであるセネガル人のエドゥアール・メンディの逆を突いたものの、ボールは右ポストに当たった。

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データ会社「オプタ」によると、ロナウドは今季のロシュン・リーグで蹴った2本のPKをいずれも失敗している。10月20日に1-0で勝利したネオム戦でも、GKマルチン・ブウカを相手に1本を失敗していた。

この数字は、ロナウドが昨季のロシュン・リーグで失敗したPKの総数と同じだ。ロナウドは昨季、8本中6本のPKを成功させていた。

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加えて、ロナウドがロシュン・リーグで2本連続でPKを失敗したのは、マンチェスター・ユナイテッドとの契約を解除し、2023年1月にアル・ナスルに加入して以来、今回が初めてとなる。