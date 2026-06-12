動画：フセイン・アブドゥルガニー「モロッコはアラブ全体の希望だ。アルジェリア代表も同様だ」

サウジアラビアの元サッカー選手フセイン・アブドゥルガニー氏は、モロッコ代表を称賛し、2026年米加墨開催のワールドカップで同国がアラブ諸国の期待を担うと語った。

モロッコ代表は2022年大会で準決勝に進出し4位入賞を果たし、2026年大会でもその活躍が期待されている。

MBC1の番組「ナディーナ」で彼は「モロッコ代表には、期待がモロッコ人だけでなく全アラブ人に寄せられていると理解してほしい」と語った。

また「前回大会での活躍は私たちに大きな期待をもたらし、その質も変えた」と語った。

モロッコ代表はグループCでブラジル、スコットランド、ハイチと対戦し、初戦は明後日の未明にブラジルと行う。

また、アルジェリア代表についても「世界屈指のリーグでプレーするタレントが多く、モロッコ代表と似ている」と称えた。

「アルジェリア代表もモロッコ代表同様に高いレベルの選手を多く抱え、世界最高峰のリーグでプレーする選手たちはワールドカップでさらに勝ち進む潜在能力がある」と続けた。

また、グループ3位でも成績上位なら突破できるため、強豪と同組でも勝ち進むチャンスがあると語った。

アルジェリアはグループ10でアルゼンチン、オーストリア、ヨルダンと対戦し、初戦は来週水曜未明に世界王者と行う。