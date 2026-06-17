動画：フセインのゴールでは不十分。ハーランドの活躍がイラクの勢いを止めた。

イラク代表のアイマン・フセインがノルウェー戦で得点を挙げたが、チームは敗れ、ワールドカップでの初勝ち点はならなかった。

イラクはフランス、セネガルと同組のグループ9初戦で、水曜未明に行われたノルウェーに1－4で敗れた。

同グループでは、フランスが火曜日にセネガルを3-1で破り、ノルウェーは得失点差でフランスを上回り首位に立った。イラクは最下位。

アーリング・ハーランドは2得点1アシストでチームの貴重な勝利を導き、MOMに輝いた。

イラクは2度目の出場ながら勝ち点を得られず、1986年大会に続き3戦全敗となった。

アラブ勢の好スタートとハーランドの猛攻

イラクは序盤から攻勢を強め、12分にはアリ・アル・ハマディがクロスバーをわずかに越えるシュートで先制を狙った。20分にはハーランドがヘディングで応えたが、これは大きな脅威にはならなかった。

29分には左クロスを頭で合わせノルウェー先制。

フセインのヘディングとハッサンのミス

しかし10分後、アイマン・フセインがアミール・アル・アマリのクロスをヘディングで合わせ1–1とした。

主導権を握りかけた矢先、43分にはクリア遅れたGKジャラール・ハサンのミスをハーランドが突き2点目。

イラク代表の反撃

イラクは前半終了間際に同点弾を狙ったが決められず、1点差で折り返した。

後半はイラクの運動量が落ち、欧州勢が攻勢を強めた。

76分にはマルティン・オデガルドのCKをレオ・オステガードが力強いヘディングで叩き込み3点目。

イラクは終盤15分間、失望を隠せなかった。一方、フィジカルで優ったノルウェーは試合終了間際、ハランドのクロスから4点目を奪った。ハランドのヘディングをアイマン・フセインがオウンゴールした。