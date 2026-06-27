【動画】フサム・ハサン「イラン戦で引き分け狙いはなかった。ブラジルやアルゼンチンとも恐れない」

エジプト代表のフサム・ハサン監督は、2026年W杯のイラン戦で引き分け狙いではなかったと強調し、強豪との対戦も恐れていないと語った。

エジプト代表は本日土曜日のグループ7最終戦でイランと1－1で引き分け、勝ち点5で2位となり、得失点差で首位ベルギーに次いでグループステージを突破した。

エジプト代表は金曜の32強戦でオーストラリアと対戦し、勝ち進めばアルゼンチン対カーボベルデの勝者と戦う。

試合後の会見では、後半にモハメド・サラーが負傷交代した後、エジプトが引き分けを狙ったのではないかとの質問が出た。

ハサン監督は「サラーがいてもいなくても我々は優位だった。ファトゥーが負傷するまで試合を支配し、勝利に近かった」と反論した。

「勝利を目指し、やれることはすべてやった。次の相手は誰であろうと恐れない。ブラジルでもドイツでもアルゼンチンでも、再びベルギーと当たっても同じだ」と続けた。

どのチームも強いが、オーストラリアがベスト16に進んだのは実力の証だ。

その上で「勝ち上がりが決まっていたチームなら守備的に戦うかもしれないが、我々はそうしなかった」と結んだ。

負傷者については「多くの選手が離脱しているが、欠場を恐れるなら代表監督は務まらない。代わりの選手も実力がある」と語った。

この試合ではモハメド・サラーとアフメド・ファトゥーが負傷。ニュージーランド戦ではフサム・アブド・アルマジードとハムディ・ファティも負傷していた。

また、ムハンマド・ラシーンは出場停止でオーストラリア戦を欠場する。

後半のアディショナルタイムにイランのゴールがオフサイドで取り消された際、彼らがひざまずいた理由をこう説明した。「まずムスタファ・シューベールのファウルがあり、イランの選手もオフサイドだった。ゴールが取り消された後、神に感謝してひざまずいた。私は敗北を拒絶し、無敗で予選突破を目指していたからだ」。