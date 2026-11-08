動画：フェルミン・ロペスがアトレティコ・マドリーを相手に形勢を逆転

バルセロナはアトレティコ・マドリードを相手に、ビビレシ失点後の劣勢を跳ね返し、フェルミン・ロペスがこの試合で個人2点目を記録したことで2対1へとスコアを逆転。リーガ・エスパニョーラ第12節のワンダ・メトロポリターノでの一戦で、カタルーニャのクラブがリードを奪った。

フェルミンは前半をリードされたまま終えることからバルセロナを救っていた。43分、ペドリがサイドから仕掛け、ペナルティエリアの手前で止まったプレーのこぼれ球が彼のもとに渡ると、マルク・ベルナルが到達できなかったボールを左足でゴールネットへと蹴り込み、同点ゴールを決めたのだ。

アトレティコ・マドリードは前半の試合展開を支配したが、バルセロナはハーフタイム前に試合を振り出しに戻すフェルミンのゴールによって追いつくことに成功し、後半に逆転を完成させる機会を手にした。

後半、バルセロナが試合の流れを支配すると、ついにフェルミンが2点目を記録した。ラミン・ヤマルがペナルティエリア内の彼へ見事なパスを通し、フェルミンは右足の精密なシュートでヤン・オブラク守護神をかわしてゴールへと流し込み、この攻撃を仕留めた。これで2点目を挙げ、スコアを逆転してバルセロナのリードを導いた。

フェルミン・ロペスは今季の得点数を8ゴールに伸ばし、そのうち7ゴールはリーガ・エスパニョーラでのもの。これまでにエルチェ戦で2ゴール、アスレティック・ビルバオ戦、バレンシア戦、そして前節のアラベス戦でもゴールを決めていた。