サウジアラビア代表元監督のポルトガル人ニロ・ヴィンガダ氏は、同胞でアル・ナスル監督のジョルジ・ジェズス氏が、アル・ヒラルを率いていた際にもっと評価されるべきだったと語った。

ジェズスは2023年から2025年までアル・ヒラルを率い、リーグや国王杯、サウジ・スーパーカップ2度など多数のタイトルを獲得。さらに公式戦34試合連続勝利の記録も樹立した。

しかしクラブはACL制覇を逃したとして解任。ジェズスはライバルのアル・ナスルへ移った。

ジーザスは本日火曜夜、サウジ・プロリーグ第32節でアル・ヒラルと再戦する。この結果が優勝争いを左右する。

アル・ナスルは32試合で82ポイントを獲得し、1試合少ないアル・ヒラルに5ポイント差をつけて首位。今節がリーグ最終戦となる。

フェンガダは「ジーザスはもっと公正な扱いを受けるべきだった」と語り、1996年AFCアジアカップ制覇の経験から同胞を擁護した。

フェンガダ監督は後日公開予定の「クワラ」インタビューで「ジェズスはアル・ヒラルで素晴らしい仕事をした。連勝と好成績、並外れたシーズンを築き上げた。彼の成果を再現するのは難しい」と語った。

「アル・ヒラルがサウジアラビア最大のクラブで、プレッシャーが大きいことは理解している。それでも、彼とスタッフが残した成果を考えれば、もっと丁寧な扱いを受けるべきだった」と続けた。

それでもフィンガダは「サッカーとは、結果だけが強調される現実だ。良い仕事をしていても、最終的に語られるのは結果だけだ」と締めくくった。