ザマルク元監督でエジプトサッカー協会元テクニカルディレクターのポルトガル人ニロ・フィンガダ氏は、アル・アハリのアフメド・ムスタファ「ジゾ」が来季には本来の調子を取り戻すと断言した。

ジゾーは昨年夏、ライバルであるザマルクとの契約満了後にアル・アハリへ移籍。しかし「白い城」時代ほどの輝きは見せられていない。

アル・アハリでは31試合に出場し、5得点10アシストにとどまった。

フィンガダは、ゼゾの移籍が失敗だという見方を否定し、彼が重要な選手であることを強調した。

フィンガダ監督は後日公開予定の「クーワラ」インタビューでこう語った。「ジゾーに起きたことは、異なるリーグや国でも見られる現象だ。選手が伝統的なライバルに移籍すると、環境や状況が異なることがある」。

2003-2004シーズンにザマルクでリーグ優勝を遂げた同監督は「もちろん、ザマルクからアル・アハリへ、あるいはその逆へ移籍しても高いレベルを維持した選手もいる。だが、こうしたケースも起こり得る」と続けた。

73歳のポルトガル人監督は「ゼゾは素晴らしい選手だと確信している。ザマルクでは驚異的なシーズンを送り、エジプト代表でも力強いプレーを見せてきた」と語った。

パフォーマンスが低下した理由について、彼は「新環境への適応やファンからのプレッシャーが影響している。簡単なことではないが、今シーズンが終われば乗り越えられるだろう。彼がザマルク時代の水準を取り戻せば、本人にとってもエジプトサッカーにとっても良いことだ」と語った。