アキンフェンワからこれまで対戦した中で最も手強かった相手を問われると、ファン・ダイクはこう答えた。「僕ならリオネル・メッシを挙げる。おそらく史上最高の選手だ。彼とクリスティアーノ・ロナウドは、言うまでもなく信じられない存在だった。プレミアリーグでと言うなら、本当に多くの優れたストライカーがいるけど、今挙げた2人には、それに値する敬意と称賛を送りたい」

プレミアリーグを2度制したファン・ダイクはその後、2026-27シーズンに注目すべき選手としてイサクの名前を挙げるとともに、新指揮官アンドニ・イラオラの下で良いシーズンになると予想した。アンフィールドでの指揮官としてスペイン人監督が見せている船出について、自身の考えをこう続けた。「彼はとても要求の高い監督で、僕たちをかなり鍛える。それは良いことだと思う。

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「彼は良いフットボールをしたいと思っているし、強度を示し、それを楽しみたいとも考えている。言いたいことが伝わるなら、彼は“コミュニケーションしないことでコミュニケーションを取る”タイプだ。そしてスタッフとも良い形で協力しているし、今季はうまくいくと思う」

リヴァプールの選手として過ごした時間の中で鳥肌が立った瞬間を問われると、2018年にサウサンプトンから加入したファン・ダイクはこう振り返った。「トッテナム戦だ。リーグ優勝を決めた時のね。個人的には、その瞬間が積み上がっていくのを感じていた。

「あの試合に向けて気持ちを高めていた。試合までの週に、スタジアムのみんなに赤い服を着てきてほしいと僕が言ったのを覚えている。その日のスタジアムは、それまでで一番と言っていいほど美しかった。太陽も出ていたし、ちなみに1点を先に取られたけど、ドミニク・ソランケだった。彼でなければ、という感じだったね。それでも4-1で勝って、本当に信じられなかった。感情があふれて、少し涙も出た。コップの前で『ユール・ネヴァー・ウォーク・アローン』を聞きながらそこに立っていたのは本当に特別で、素晴らしい一日だった」

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