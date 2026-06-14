2026年ワールドカップ・グループ6の試合が「AT&Tスタジアム」で行われ、オランダ対日本は2-2の引き分けに終わった。この試合では多くの注目すべき数字や統計が生まれた。

両チームはスウェーデン、チュニジアとともにグループ6に属し、ノックアウトステージ進出をかけて争うため、グループステージは接戦が続く見込みだ。

統計アカウント「ミスター・シップ」によると、クリセンシオ・サマーフェルはイエローカードを受けてから3分以内に得点を挙げたワールドカップ史上2人目のオランダ人となった。 この記録を達成した最初のオランダ選手は、1990年大会のオランダ対エジプト戦（1-1）で得点を挙げたウィム・ケフトだった。

また、ライアン・グラフェンベルクは2アシストを記録し、1試合2アシストを達成した史上初の Liverpool 選手となり、2022年のデンゼル・ダムフリーズ以来、オランダ人としても初めてこの偉業を達成した。

また、鎌田大地のCKからのヘディング同点弾は、2002年の中田英寿、 2014年の岡崎慎司、2018年の大迫勇也に続くものだと指摘した。

さらに、この得点は2010年デンマーク戦で岡崎慎司が87分に決めた同点弾に続き、日本がW杯で85分以降に決めた2ゴール目だと伝えた。