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アル・ヒラルとサウジアラビアサッカー界のレジェンドであるモハメド・アル・デアイエが、サウジ・プロリーグで行われたアル・アハリとアル・ナスルのクラシコについて語った。アル・ナスルの主将を務めるポルトガル代表FWクリスティアーノ・ロナウドが失敗したPKで、アル・アハリのセネガル人GKエドゥアール・メンディが果たした役割を明かしている。

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アル・アハリは昨日の金曜日夜、ジッダのアル・インマ・スタジアムで行われたサウジ・プロリーグ第9節の延期分でアル・ナスルと対戦し、3-1で勝利した。

この試合では珍しい場面が見られた。 18分、クリスティアーノ・ロナウドがPKを失敗したのだ 。ロナウドはメンディの逆を突くことには成功したものの、ボールは右ポストを叩いた。

モハメド・アル・デアイエはこの失敗について、番組『ドゥリーナ・ガイル』で次のように語っている。「GK（メンディ）は動かずに待っていた。加えて、ロナウド自身も完全には集中できていなかった。それはキックの仕方からも明らかだ」

さらに「ロナウドはキックの前にボールの前で立ち止まったが、それでもメンディはまったく動かなかった。これがクリスティアーノの集中を乱した。これはGKの功績であり、アル・ナスルのアタッカーより先にボールに追いついてクリアしたDF陣の功績でもある」と続けた。

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そして「ロナウドは（ネオム戦でも）同じ形でPKを蹴ったが、そのときはポストに当たらず、枠の外に外れた」と締めくくった。

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アル・デアイエがロナウドのPK失敗におけるメンディの役割について語ったのは、 今年1月に行われたアフリカ・ネイションズカップ2025決勝で、ブラヒム・ディアスが蹴ったモロッコの有名なPKをどのように止めたのか、セネガル人GKが説明したコメント が話題となっていたタイミングだった。

モロッコは試合終盤にPKを獲得し、ディアスがパネンカで狙ったものの、メンディはゴール中央に立ったままボールをキャッチ。その後、セネガル代表が延長戦で決勝ゴールを挙げた。

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メンディは『Canal+ Afrique』のインタビューで、PKを止める際には反応と予測だけに頼ったわけではなく、ディアスの前でできる限り大きなスペースを占めてゴールを決めるのが難しいと感じさせ、さらに挑発的な言葉をかけて集中を乱すことで、相手の精神状態に影響を与えようとしたと明かしていた。

昨年9月に代表引退を表明したメンディは、キッカーの前に不確かさを生み出し、できる限り大きなスペースを占めることで、ゴールが実際よりも小さく見えるようにすることが重要だと語っている。

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また、GKとキッカーの距離が近いほど対決の重みが増し、特に精神的なプレッシャーが高まる決定的な場面ではなおさらだと説明。そうした状況を自分に有利に利用しようとし、さらに言葉で相手を挑発して怒らせ、注意をそらそうとしたと付け加えた。

アル・デアイエの指摘によれば、メンディはロナウドに対しても同様の駆け引きを用いたようだ。これによりポルトガルのスターは、最終的にクラシコを1-3で落としたことに加え、数々の不名誉な記録を残すこととなった。

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データ会社『オプタ』によると、ロナウドは今季のサウジ・プロリーグで蹴った2本のPKをいずれも失敗している。1本目は昨年10月20日のネオム戦（1-0で勝利）で、GKマルチン・ブウカを相手に外していた。

この2本という数字は、ロナウドが昨季のサウジ・プロリーグで失敗したPKの総数に並ぶ。昨季は8本中6本を成功させていた。

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さらに、ロナウドがサウジ・プロリーグで2本連続でPKを失敗したのは、マンチェスター・ユナイテッドとの契約解除を経て2023年1月にアル・ナスルに加入して以来、今回が初めてとなる。