動画：ブラジル人がメッシを恐ろしい「呪い」と対決させる！

2026年W杯開幕前、ブラジル人サポーターがフィラデルフィアの「ロッキーの呪い」から代表チームを守るため、伝説のボクサー像にアルゼンチン代表ユニフォームを着せた。 アルゼンチン代表のユニフォームを着せた。

リンカーン・ファイナンシャル・フィールドでは明日未明、グループC第2節ブラジル対ハイチが行われる。

ブラジルは初戦でモロッコと1－1の引き分けに終わり、この試合ではハイチを圧倒して首位奪取を狙う。ハイチはスコットランドに0－1で敗れ、勝ち点0で最下位に沈んでいる。

しかし、注目はピッチからフィラデルフィア美術館の階段に移った。そこにはシルベスター・スタローン演じる「ロッキー・バルボア」の像がある。 そこで、あるブラジル人サポーターは「掟」を破るため、像にブラジルではなくアルゼンチンのユニフォームを着せ、呪いを宿敵へ転嫁しようとした。

フィラデルフィアを恐怖に陥れている「ロッキーの呪い」とは何なのか？

像にチームのカラーをまとわせたチームは次の試合で必ず敗北するという。アメフト、野球、バスケットの強豪も多数犠牲になり、スーパーボウル優勝候補も含まれる。

ミネソタ・バイキングス、ニューイングランド・ペイトリオッツ、サンフランシスコのファンも像を飾った結果、フィラデルフィアのファンに嘲笑される大敗を喫した。

事態はペンシルベニア州観光局の介入を招き、同局は「十分に実証された現象」として各国代表団に皮肉な警告文を発表した。

声明には「ペンシルベニア州は皆様を歓迎します……ただし『ロッキー像の呪い』にはご注意ください」とあった。

最新被害者はエクアドル代表だ。

警告は空振りではなかった。数日前、何千人ものエクアドル人が博物館の階段に集まり、国旗を振り、像に代表ユニフォームを着せた。 試合終了間際に1点を許し、コートジボワールに0-1で敗れた。エクアドルはこうして「不運な」像の犠牲者となった。

ブラジル人サポーターの策略は成功するのか。フィラデルフィアで試合のないアルゼンチンに不運が移るのか。それともロッキーが策略を見抜き、セレソンを懲らしめるのか。