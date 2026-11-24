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マンチェスター・シティは火曜日、本拠地のファンの前で喫しかけていたナポリ戦の敗戦を免れた。UEFAチャンピオンズリーグのリーグフェーズ第5節で行われた一戦で、シティは土壇場で追いつき、2-2の引き分けに持ち込んだ。

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55分、ラスムス・ホイルンドがナポリに先制点をもたらした。前線に上がったギルモアからパスを受けたホイルンドは、ゲイを振り切って十分なスペースをつくり、強烈なシュートでドンナルンマの守るゴールのファーサイドを射抜いた。

マンチェスター・シティは、モロッコ人MFアユーブ・ブアディの見事なゴールで同点に追いついた。これがブアディにとってイングランドのクラブでの初ゴールとなった。

ゴールが生まれたのは67分。またも精度の高いショートコーナーから、ドクがペナルティエリア内でフリーになっていたブアディへボールを戻すと、ブアディがダイレクトで見事なシュートを放ち、ネットを揺らした。

76分にはノア・ラングがナポリの2点目を決めた。ポリターノが右サイドのスピナッツォーラへパスを送り、スピナッツォーラの絶妙なクロスをフリーのラングが鮮やかなシュートで合わせ、ドンナルンマを破った。

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試合がナポリの勝利で終わろうとしていた86分、ラヤン・シェルキがマンチェスター・シティに同点ゴールをもたらした。

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これでマンチェスター・シティは勝ち点を10に伸ばして6位につけ、ナポリは勝ち点4で27位となった。

白熱の攻防

これまでイングランドのチームを相手にアウェイで勝利したことのないナポリは、55分に先制した。元マンチェスター・ユナイテッドのFWホイルンドが古巣のライバルを苦しめる形となり、強烈なシュートでドンナルンマを破った。

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シティは後半半ばに反撃に出る。ブアディがダイレクトで見事なシュートを決め、キャリア初となるトップチームでのゴールを記録した。

xG（ゴール期待値）でマンチェスター・シティの1.41に対し0.61だったナポリは、76分に素早いカウンターから再びリードを奪った。オライリーがポジションを外されたことで、スピナッツォーラが抜け出してクロスを送り、ラングがダイレクトでゴールに流し込んだ。

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しかしホームチームは、正規の試合時間終了4分前に再び答えを見つける。シェルキがペナルティエリア内に侵入し、角度のない位置からGKミリンコヴィッチ=サヴィッチを破った。

終盤にも攻勢を仕掛けたものの、マンチェスター・シティは本拠地のファンの前で勝利を挙げることはできなかった。

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マンチェスター・シティは今後、日曜日に控えるプレミアリーグ王者アーセナルとの注目のアウェイ決戦に向け、急ぎ準備を整えなければならない。

一方、セリエAで8位につけるナポリは、順位を上げるべく同日にサッスオーロのホームに乗り込む。