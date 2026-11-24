55分、ラスムス・ホイルンドがナポリに先制点をもたらした。前線に上がったギルモアからパスを受けたホイルンドは、ゲイを振り切って十分なスペースをつくり、強烈なシュートでドンナルンマの守るゴールのファーサイドを射抜いた。
マンチェスター・シティは、モロッコ人MFアユーブ・ブアディの見事なゴールで同点に追いついた。これがブアディにとってイングランドのクラブでの初ゴールとなった。
ゴールが生まれたのは67分。またも精度の高いショートコーナーから、ドクがペナルティエリア内でフリーになっていたブアディへボールを戻すと、ブアディがダイレクトで見事なシュートを放ち、ネットを揺らした。
76分にはノア・ラングがナポリの2点目を決めた。ポリターノが右サイドのスピナッツォーラへパスを送り、スピナッツォーラの絶妙なクロスをフリーのラングが鮮やかなシュートで合わせ、ドンナルンマを破った。
試合がナポリの勝利で終わろうとしていた86分、ラヤン・シェルキがマンチェスター・シティに同点ゴールをもたらした。
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これでマンチェスター・シティは勝ち点を10に伸ばして6位につけ、ナポリは勝ち点4で27位となった。
白熱の攻防
これまでイングランドのチームを相手にアウェイで勝利したことのないナポリは、55分に先制した。元マンチェスター・ユナイテッドのFWホイルンドが古巣のライバルを苦しめる形となり、強烈なシュートでドンナルンマを破った。
シティは後半半ばに反撃に出る。ブアディがダイレクトで見事なシュートを決め、キャリア初となるトップチームでのゴールを記録した。
xG（ゴール期待値）でマンチェスター・シティの1.41に対し0.61だったナポリは、76分に素早いカウンターから再びリードを奪った。オライリーがポジションを外されたことで、スピナッツォーラが抜け出してクロスを送り、ラングがダイレクトでゴールに流し込んだ。
しかしホームチームは、正規の試合時間終了4分前に再び答えを見つける。シェルキがペナルティエリア内に侵入し、角度のない位置からGKミリンコヴィッチ=サヴィッチを破った。
終盤にも攻勢を仕掛けたものの、マンチェスター・シティは本拠地のファンの前で勝利を挙げることはできなかった。
マンチェスター・シティは今後、日曜日に控えるプレミアリーグ王者アーセナルとの注目のアウェイ決戦に向け、急ぎ準備を整えなければならない。
一方、セリエAで8位につけるナポリは、順位を上げるべく同日にサッスオーロのホームに乗り込む。