動画：ピケがモウリーニョとレアル・マドリードを痛烈に皮肉る

レアル・マドリードは2年間タイトルを獲得できず、3人の監督が指揮を執った後も低迷する成績が続いていた。そしてフロレンティーノ・ペレスは、クラブをタイトル争いへの道に戻すべく、ジョゼ・モウリーニョを再び監督に招へいすることを決断した。

しかし、ポルトガル人指揮官のスタートは期待された形とはならなかった。とりわけ首都ダービーでのアトレティコ・マドリードとの一戦に敗れたことで、モウリーニョ体制下におけるチームのレベルをめぐる批判が再燃した。

そんな中、バルセロナの元DFであり、カタルーニャのクラブへの忠誠心で知られるサポーターでもあるジェラール・ピケが、伝統的なライバルを揶揄する機会を逃さなかった。彼は「TikTok」の公式アカウントで動画を投稿し、2010年の思い出を振り返ったのだ。

ピケは同じ年に起きた3つの出来事を取り上げ、レアル・マドリードとモウリーニョの現状を皮肉る形で示した。それは以下の通りである。

スペインがワールドカップ王者に

モウリーニョがリーガ・エスパニョーラで素晴らしいシーズンを演出

バルセロナが「神のごとく」プレー

ピケのメッセージは皮肉を込めたもので、モウリーニョのリーガ・エスパニョーラ復帰と、レアル・マドリードが陥っている低迷の空気が重なったことを利用し、バルセロナが絶頂期にあった2010年の状況と現在の光景を比較したものだった。