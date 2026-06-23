動画：ハーランドの活躍でノルウェーがセネガルを破り、ワールドカップベスト32に進出

ノルウェー代表はグループステージ第2節のセネガル戦を3-2で制し、2026年ワールドカップのベスト32進出を決めた。

この結果、ノルウェーは勝ち点4で2位に浮上。勝ち点6のフランスに次ぐ位置につけた。一方、セネガルは勝ち点0で3位のまま。4位のイラクと勝ち点で並んでいる。

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前半終了間際の43分、マルクス・ペデルセンがセネガルDFカリドゥ・クリバリのミスを突いて先制。ノルウェーがハーフタイムを前にリードした。









ハーランド、歴史を刻み続ける

後半開始早々の48分には、ハーランドが絶妙パスから抜け出し、GKメンディの守るゴールに2点目を叩き込んだ。









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しかしセネガルも53分、イスマイラ・サールが代表初得点を挙げすぐさま追い上げた。









しかし58分、ハーランドがPA内の守備ミスを突いて自身2点目、代表3点目を決め、大会通算4得点とした。









セネガルの反撃は遅すぎた。

終盤にセネガルが反撃し、アディショナルタイム3分にサールが2点目を決めたが、及ばず。









この結果、ノルウェーはベスト32進出を決めた。一方のセネガルは、最終戦でイラクと対戦するが状況は極めて厳しい。