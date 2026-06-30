【動画】ハーランドの決勝弾でノルウェーがベスト16進出

ノルウェー代表は2026年ワールドカップでベスト16進出を決めた。火曜日のダラス・スタジアムでの32強戦で、コートジボワール代表を2－1で破った。

試合は開始から攻防が激しく、21分にはコートジボワールのコナンが左サイドから切り込み、ゴールポストをかすめる低いシュートを放ったが枠を外れた。

37分にはハーランドがヘディングを放ったが、GKフォファナがキャッチした。

しかし39分、左サイドを突破したノサが弧を描いたシュートでネットを揺らし、ノルウェーが先制した。

このゴールでノサ（21歳2か月）は、ノルウェー代表としてワールドカップで得点を挙げた最年少選手となった。 さらに彼は、ノックアウトステージで得点を挙げたノルウェー人選手としては1938年のアルネ・ブロスタッド以来88年ぶり2人目の快挙を達成した。

42分にはノルウェーが追加点のチャンス。ソルロートのヘディングパスをボックス内でフリーのハーランドが合わせたが、サンジャリに阻まれポスト横へ。 前半終了間際には、コートジボワールがアグバドのヘディングで同点を狙ったが、ボールはポスト横をわずかに外れた。

後半立ち上がりもコートジボワールが攻勢を強め、55分にはペペがフリーで放ったシュートをGKナイランドが好セーブで阻んだ。

67分にはヘイギムの強烈なシュートがゴールライン上でディアロに阻まれた。

この守備での活躍が74分、右サイドでディフェンスをかわし、強烈なシュートで同点弾を記録した。

86分には「破壊者」ハーランドが再び輝いた。ベルグのスルーパスをマークを外して受け、難なく流し込み、大歓声の中勝ち越し弾。

ノルウェーは4度目のW杯で、1998年フランス大会以来のベスト16進出を果たした（1938年大会も同ラウンドに進出したが、当時はベスト16から開始）。

この勝利でノルウェーはベスト16で南米の巨人ブラジルと対戦する。ブラジルは日本を2－1で破って進出した。