リオ・ファーディナンドは、クリスティアーノ・ロナウドへの賞賛と友情を隠したことがない。火曜日、ウズベキスタン戦で2得点を挙げた友人を見て、元マンチェスター・ユナイテッドDFは「レッドデビルズ」時代のチームメイトへの思いを隠せなかった。

フェルディナンドはSNS「X」に投稿。ワールドカップで存在感を示したポルトガル主将の活躍を称えた。

先制点直後には「ロナウド万歳！」と投稿。

続いてヌーノ・メンデスが追加点を決めると、ファーディナンドは「でもクリスティアーノはチームプレーヤーじゃない」と皮肉った。これは「フリーキックを譲らない」という長年ロナウドに付きまとう批判を揶揄したものである。

2点目が決まると、笑う絵文字6つを添えて「またゴールだ！」と投稿した。

41歳のベテランが代表で存在感を示し、フィジカルを巡る議論を吹き飛ばした。

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『マルカ』紙は、その後フェルディナンドが動画を投稿し、真剣な口調でロナウドを擁護したと報じた。 彼は本気だ。今回のW杯でも存在感を示した。1000ゴールを目指す男を疑うのか？彼はポルトガル代表最多得点を更新し、偉大なるエウゼビオを超えた」

さらに「6大会連続で得点を挙げた現存唯一の選手だ。この男は終わった、出場すべきではない、チームに害だと言う人もいるが……地球上でこれほど見事な動きをするフォワードは多くない。 完璧なタイミングで走り出し、あのシュートを放った。2点目はどうだ。41歳の男が若いDFラインを抜け、ハーランドのように決めてみせた。偉大なハーランドだ」

「こういう選手たちを楽しもう。批判するよりプレーを楽しもう。僕はこういう場面を見るのが好きだ。そして、それを嫌う人たちに……」 最後に彼は笑って「黙れ！」と叫んだ。

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