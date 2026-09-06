バルセロナはスペインリーグでの完璧なスタートを継続した。アウェーで対戦したバレンシアをメスタージャで5-0と圧倒し、35度を超える気温の中で戦ったこの一戦で、カタルーニャの雄は開幕4連勝の完璧な戦績を守り、単独で首位に立った。

この勝利は、ラージョ・バジェカーノを5-2で撃破してからわずか数日後に訪れたもので、バルセロナは今季開幕からの攻撃力を改めて証明した。なお、同クラブはリーグ開幕戦でもエルチェを5-0で下している。

ハンジ・フリックは、出場に不安が付きまとっていたにもかかわらずラミン・ヤマルを先発で起用し、攻撃陣にはアントニー・ゴードンとラフィーニャを並べた。一方、ロドリはこの試合でチームのユニフォームを着て初めて先発出場した。

バルセロナは支配権を確立するのに長くは待たなかった。ラミン・ヤマルが4分にアウトサイドを使った見事なシュートで先制点を挙げると、その3分後には再びネットを揺らしたが、主審はオフサイドの判定でゴールを取り消し、継続するカタルーニャ勢の圧力の中でバレンシアに一息つく機会を与えた。

そして一連の攻撃の末、フェルミン・ロペスが22分にペナルティーエリア外から素晴らしいシュートを放ち、バルセロナのリードを2点に広げ、今季の得点数を4に伸ばした。一方、バレンシアはダングマがあと一歩で点差を縮めるところだったが、GKのジョアン・ガルシアが33分にそのシュートを見事に防いだ。

後半が始まると、バルセロナは相手に反撃の隙を一切与えず、50分にラフィーニャが3点目を追加。カタルーニャの雄は試合の流れを完全に支配し続け、ホームチームの苦しみを一層深めた。

続いてペドリの番が来て4点目を追加すると、再びラミン・ヤマルが5点目でゴールの饗宴を締めくくり、このスペイン人ウインガーが際立った輝きを放った新たな夜に、自身の2得点目を記録した。

この大勝により、バルセロナは4試合で4勝という完璧なスタートを継続した。一方、バレンシアは試合の大半を通じて相手に対抗する術を持たず、ブラウグラナはメスタージャから首位を固める大勝を手にして去り、スペインリーグのタイトル防衛への意欲を早くも明確に示した。