動画：ハリード・アルアトウィが、ワールドカップでのレナール監督との協働について自身の考えを明かす

アル・イッタファドFCの元テクニカルディレクター、ハリド・アル・アトウィ氏は、2026年にアメリカ、カナダ、メキシコで開催されるワールドカップ本大会において、サウジアラビア代表監督のフランス人エルヴェ・レナール氏のアシスタントを務めることについて、自身の見解を明らかにした。

最近の成績不振を受けて、レナール監督の解任を求める声が高まっており、後任候補としてカリード・アル・アトウィ氏を含む数名の名前が挙がっている。

アル＝アトウィは、ワールドカップでレナール監督のアシスタントコーチを務めることについて問われ、番組「ドゥリーナ・ギール」でのコメントで次のように答えた。「祖国に奉仕することは名誉であり、以前も言った通り、私はどのような立場であっても祖国のために尽くす者だ」。

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さらに彼はこう付け加えた。「しかし、専門的な側面についても話さなければならない。私が監督のアシスタントを務める場合、具体的に私の役割は何なのか？もしそれが名目上のものなら、私はそれを受け入れない」。

そしてこう締めくくった。「しかし、もし私に決定権と地位があり、代表チームにとって完全な利益となるのであれば、サウジアラビア国民としてこれを歓迎する」。