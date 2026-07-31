動画：ハムザ・アブドゥルカリムが2得点の活躍もバルセロナはバーミンガムに敗れる

エジプトの若きストライカー、ハムザ・アブドゥルカリムが、新シーズンに向けた準備期間におけるバルセロナの初の公式戦で注目を集めた。カタルーニャのチームは、サント・アンドリューズでのイングランドのバーミンガム・シティ戦で2－2の引き分けとなった試合で2得点を挙げ、その後PK戦で敗れたものの、わずか18歳の同選手が印象的なプレーを披露した。

ハムザはこの準備期間中、監督のハンジ・フリックにその実力を認めさせ、今夏最初の親善試合2試合に先発出場を果たした。並外れた攻撃能力を見せつけ、先発メンバーの座を争う存在となっている。

冷静さとPKによるゴール

ハムザは前半、自ら獲得した明白なPKでバルセロナの先制点を挙げた。このPKは、左サイドでのベルナルの仕掛けの後に生まれたもので、彼はペナルティエリア内での動きの賢さと、ディフェンダーの動きを完璧に読む力を見せた。

年齢は若いものの、わずか18歳でワールドカップに出場したこのエジプト人ストライカーは、ピッチ上により経験豊富な選手がいるにもかかわらず自らキックを打つと主張し、その際立った冷静さを見せた。そして左足の強烈なシュートでイングランド人GKのジェームズ・ビーデルの逆を突き、トップチームでの初ゴールを決めた。

得点感覚とこぼれ球からの2点目

ハムザは1点目だけにとどまらず、後半も好調を維持し、素晴らしい2点目を決めて、高い得点感覚とチャンスを生かす能力を見せた。

2点目は、ロニー・バルジの巧みな斜めの突破と、バーミンガムのGKが処理しきれなかった強烈なシュートの後に生まれた。ハムザはそのこぼれ球に見事に、そして高い攻撃的な鋭さで反応してネットに突き刺し、トップチームでの初の公式戦で2ゴールを記録した。

フリックの目を引いた総合的なプレー

ハムザの活躍は攻撃面だけにとどまらなかった。守備面でも闘志と明確な意志を見せ、前半のバルセロナの6つのファウルのうち3つを犯し、イエローカードを受けた。これはフリックがストライカーに求める大きな運動量と継続的なプレッシングを示すものだった。

このエジプト人選手は、出場している間ずっとそのスピードと絶え間ない活動量で際立ち、ボールを要求し続け、ペナルティエリア内で賢く動き回った。また、ゴールに背を向けてのプレーやボールキープ、ゴールに向かう際のディフェンダーへの仕掛けにも長けていた。

ストライカー探しの中での力強いメッセージ

ハムザの活躍は微妙な時期に訪れた。バルセロナは現在の夏の移籍期間中に純粋なストライカーの獲得を目指しており、そのポジション争いは非常に熾烈なものとなっている。

しかし、この若きエジプト人ストライカーは、自らが責任を担い、チームが必要とする攻撃面での上積みをもたらすことができるという力強いメッセージを技術スタッフに送っている。準備期間の一分一秒を生かしてその価値を証明し、先発メンバーの座を確保しようとしている。

若いメンバー構成とPK戦での敗北

この試合には、トップチームの選手6人とユースアカデミーの選手5人からなるバルセロナの若いメンバーが出場した。ドイツ代表の選手の大半が休暇で不在の中、ドイツ人GKのマルク・アンドレ・テア・シュテーゲンも、アヤックスへのレンタルに向けてアムステルダムへ向かったため不在となった。

バーミンガムはプリスケのヘディングで先制したが、ハムザがPKで同点に追いつき、その後後半に2点目を決めた。しかしイングランドのチームはジョン・ソリスのセットプレーから同点に追いつき、試合はPK戦で決着し、バーミンガムが勝利した。

敗北にもかかわらず、ハムザ・アブドゥルカリムは最大の勝者としてこの試合を後にした。世界最大級のクラブの一つで攻撃面の責任を担うことができる有望な才能であることを証明し、バルセロナでの輝かしい未来への鍵となり得る前途有望なスタートを切った。